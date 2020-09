Beginn der Friedensgespräche zwischen afghanischer Regierung und den Taliban

Doha (AFP) - Die afghanische Regierung und die radikalislamischen Taliban nehmen am Samstag ihre lange erwarteten Friedensverhandlungen auf. Am Auftakt der Gespräche in Katar nimmt auch US-Außenminister Mike Pompeo teil. Die von den USA unterstützten Verhandlungen sind ein Meilenstein in dem 19-jährigen Konflikt. Mit der US-Regierung hatten die Taliban schon im Februar ein Abkommen geschlossen, das den schrittweisen Abzug der US-Streitkräfte regelt.

Friedensgespräche zwischen Kabul und den Taliban © AFP

Die Friedensgespräche waren ursprünglich bereits für März geplant gewesen. Fortgesetzte Kämpfe und Streitigkeiten über die Freilassung von Gefangenen hatten jedoch den Beginn der Verhandlungen verzögert.