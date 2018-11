Belgien fordert EU-Hilfe im Fritten-Konflikt mit Kolumbien

Brüssel (AFP) - Belgien hat von der EU Unterstützung wegen Einfuhrbeschränkungen für tiefgekühlte Pommes Frites durch Kolumbien gefordert. "Wir haben eine echtes Problem mit Kolumbien bei Anti-Dumping-Maßnahmen", sagte Belgiens Handelsminister Didier Reynders am Freitag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen. Er forderte die EU-Kommission auf, sein Land in dem Fall bei der Welthandelsorganisation WTO zu unterstützen. Deutschland und die Niederlande als gleichfalls betroffene Länder unterstützen das Vorgehen.

Despite being widely dubbed "French", fries are a prized product in Belgium