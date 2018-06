Obergrenze soll bei 120 Quadratmeter für vierköpfige Familie liegen

Berichte: Regierung plant bei Baukindergeld Begrenzung der Wohnfläche

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung will Presseberichten zufolge die Bedingungen zum Erhalt des Baukindergeldes verschärfen. Wie die Zeitungen "Welt am Sonntag" und "Handelsblatt" am Samstag berichteten, soll die Wohnfläche, bis zu der es die geplanten 1200 Euro pro Kind und Jahr geben soll, begrenzt werden.

Bericht: Experten bezweifeln Nutzen von Baukindergeld © AFP

"Die Wohnflächenobergrenze beträgt 120 Quadratmeter für Haushalte mit bis zu zwei Kindern", zitierte das "Handelsblatt" aus einer Vorlage des Bundesfinanzministeriums für den Haushaltsausschuss. Für jedes weitere Kind sollen demnach zehn Quadratmeter hinzukommen. Dies sei zwischen Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und Innen- und Bauminister Horst Seehofer (CSU) abgestimmt.

Damit ziehe der Bund zusätzlich zur Einkommensgrenze von 90.000 Euro zu versteuerndem Familieneinkommen eine zweite Obergrenze ein, die Mitnahmeeffekte verhindern solle, berichtete die "Welt am Sonntag".

Gerade auf dem Land könnte diese Maßnahme den Berichten zufolge unwillkommen sein. Während in den Ballungszentren angesichts steigender Preise die Wohnflächen sinken würden, liege das durchschnittliche Einfamilienhaus eher darüber.

Das staatliche Baukindergeld beträgt 1.200 Euro pro Jahr pro Kind und soll über einen Zeitraum von zehn Jahren gezahlt werden.