Pläne für Schließung im Juni vom Tisch

Berliner Flughafen Tegel bleibt bis November offen

Berlin (AFP) - Der Berliner Flughafen Tegel bleibt nun doch bis Anfang November geöffnet. Wegen der wieder ansteigenden Passagierzahlen werde Tegel bis zur Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER gebraucht, begründete Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup die Entscheidung am Mittwoch. Zuletzt hatten die Betreiber geplant, den altgediente Airport im Nordwesten der Hauptstadt wegen der eingebrochenen Fluggastzahlen in der Corona-Krise zumindest vorübergehend schon am 15. Juni zu schließen.

Terminal in Tegel © AFP

Diese Pläne sind nun vom Tisch. "Es geht darum, dass wir den Airlines für die Erholungsphase genügend Platz anbieten", sagte Lütke Daldrup. Bis Ende Juli sollen demnach in Berlin wieder bis zu 20.000 Passagiere am Tag abgefertigt werden. Die Fluglinie Easyjet werde zum 1. Juli wieder den Flugverkehr in der Hauptstadt aufnehmen, Ryanair und die Lufthansa-Gruppe stocken ihr Angebot deutlich auf.

Wegen der Corona-Pandemie gelten jedoch weiterhin besondere Abstands- und Verhaltensregeln, führte Lütke Daldrup aus. Deshalb werde der Flugverkehr auf beide Berliner Flughäfen - Tegel und Schönefeld - verteilt.

Zugleich betonte Lütke Daldrup, der neue Hauptstadt-Flughafen BER werde wie geplant am 31. Oktober eröffnet und Tegel als Folge dann am 8. November geschlossen. Er könne "definitiv ausschließen", dass Tegel über diesen Tag hinaus in Betrieb bleibe, sagte der Flughafenchef. Am BER stehen demnach 400.000 Quadratmeter für Passagiere zur Verfügung, in Tegel dagegen nur ein Viertel dieser Fläche. "Am BER haben wir viel mehr Möglichkeiten, als wir in Tegel haben."

Der alte Hauptstadt-Flughafen solle dann einen "anständigen" Abschied erhalten, sagte Lütke Daldrup. "Der 8. November wird ein emotionaler Moment", sagte er. "Tegel hat viel für Berlin geleistet."

Der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg als Eigentümer hatten sich am 20. Mai geeinigt, dass Tegel Mitte Juni vorübergehend geschlossen werden könne. Gemutmaßt worden war bereits, dass Tegel dann bis zur Eröffnung des BER gar nicht mehr öffnen könnte.

Berlin und Brandenburg hatten zuvor darauf gedrängt, den wegen der Corona-Krise vorübergehend kaum genutzten Flughafen einstweilig zu schließen. Seit Mitte März hätte die Betreibergesellschaft Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) nach eigenen Angaben so Millionenbeträge einsparen können.