Ex-Vizepräsident damit bei allen Vorwahlen vom Dienstag siegreich

Biden gewinnt auch Präsidentschaftsvorwahl in Arizona gegen Sanders

Washington (AFP) - Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden hat Prognosen zufolge auch die Vorwahl der oppositionellen Demokraten im Bundesstaat Arizona gewonnen. Der 77-jährige Mitte-Politiker setzte sich am Dienstag in dem Bundesstaat gegen seinen linksgerichteten Rivalen Bernie Sanders durch, wie US-Medien berichteten. Zuvor war Biden bereits in Florida und Illinois zum Sieger ausgerufen worden. Damit gewann er alle drei Vorwahlen vom Dienstag.

Präsidentschaftsbewerber Joe Biden © AFP

Der einstige Stellvertreter von Präsident Barack Obama ist damit der Präsidentschaftskandidatur der Demokraten ein großes Stück näher gekommen. Senator Sanders hat rechnerisch kaum mehr Chancen, den Rückstand aufzuholen.