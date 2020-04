Rund 1,8 Milliarden Euro zur Zahlung angewiesen

"Bild"-Umfrage: Bereits mehr als eine Million Anträge auf Soforthilfe von Selbstständigen

Berlin (AFP) - Die Zahl der Anträge auf die von der Bundesregierung beschlossenen Milliarden-Hilfen für Selbstständige und Freiberufler steigt weiter enorm. Bislang gingen bei den zuständigen Stellen mindestens 1,1 Millionen Anträge auf Soforthilfe ein, wie eine Umfrage der "Bild"-Zeitung unter den Bundesländern ergab. 1,8 Milliarden Euro wurden demnach bereits zur Zahlung angewiesen.

Aushang in einem geschlossenen Friseurgeschäft © AFP

Am Montag hatten auch die letzten Bundesländer mit den Hilfsprogrammen begonnen. Berlin zahlte laut "Bild"-Umfrage bisher mit 1,4 Milliarden Euro am meisten Geld aus. Bayern überwies kleinen Unternehmern 275,6 Millionen Euro. In Hessen wurden 51,4 Millionen Euro bewilligt, in Baden-Württemberg 26,5 Millionen Euro. Sachsen zahlte 13,5 Millionen Euro aus, das meiste davon ging an Restaurants, Friseur- und Kosmetiksalons sowie Unternehmensberatungen, das wenigste an Handwerker.

In mehreren Bundesländern waren die Server der zuständigen Stellen zeitweise derart überlastet, dass Anträge gar nicht oder erst verspätet eingereicht werden konnten. So auch in Hamburg, dort wurden laut "Bild"-Umfrage bisher erst 500.000 Euro zur Zahlung angewiesen.

Aus dem 50-Milliarden-Euro-Programm des Bundes können Kleinunternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten einmalig 9000 Euro erhalten, Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten 15.000 Euro. Das Geld ist vor allem dafür vorgesehen, trotz einbrechender Einnahmen weiterlaufende Zahlungsverpflichtungen etwa für die Miete von Geschäftsräumen abzudecken. Für die Auszahlung sind Behörden oder Förderbanken der Länder zuständig.