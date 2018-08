Auszeichnung geht nach mehr als 30 Jahren wieder an einen Deutschen

Bonner Mathematiker Scholze erhält renommierte Fields-Medaille

Rio de Janeiro (AFP) - Zum zweiten Mal in mehr als 80 Jahren geht die auch als Nobelpreis der Mathematik bezeichnete Fields-Medaille nach Deutschland: Der Bonner Professor Peter Scholze wurde am Mittwoch beim Internationalen Mathematikerkongress in Rio de Janeiro mit der Medaille ausgezeichnet. Der erst 30 Jahre alte Scholze ist einer der weltweit einflussreichsten Denker im Bereich der arithmetischen und algebraischen Geometrie.

Mathematiker Scholze © AFP

Scholze ist Professor am Hausdorff-Zentrum für Mathematik der Universität Bonn. Trotz der renommierten Auszeichnung sieht er sich mit seinen Forschungen noch nicht am Ende angelangt - im Gegenteil: "Es gibt eine unendliche Anzahl an Problemen", sagte er in Rio de Janeiro. "Wann immer man ein Problem löst, kommen zehn neue."

Der 30-Jährige galt schon länger als Kandidat für die Fields-Medaille. "Gerade weil mir das immer von allen Seiten gesagt worden war, war es dann doch eine große Freude und auch eine Erleichterung, dass ich den Preis kriege", sagt Scholze der Wochenzeitung "Die Zeit" laut einer Vorabmeldung vom Mittwoch. Er sieht den Preis eher als einen Etappensieg: "Mit der mathematischen Forschung habe ich doch gerade erst angefangen."

Allerdings ist die Arbeit des 30-Jährigen derart komplex, dass er nach eigenen Worten mit kaum jemandem darüber sprechen kann. Auf die Frage, ob es zehn, hundert oder tausend Mathematiker seien, die mit ihm auf Augenhöhe diskutieren könnten, antwortet Scholze der "Zeit": "Eher zehn."

Der Preisträger hat nach Angaben seiner Universität das Methodenspektrum im Grenzbereich von Zahlentheorie und Geometrie - der so genannten arithmetischen Geometrie - durch die von ihm entdeckten "perfektoiden Räume" grundlegend erweitert. Diese neuen Strukturen erlauben es demnach, die ganzen Zahlen besser als bislang als geometrisches Gebilde zu interpretieren. Dadurch würden umgekehrt neue, unerwartete Rückschlüsse auf offene zahlentheoretische Fragestellungen ermöglicht.

Scholze ist erst der zweite Deutsche, der die Fields-Medaille erhält. Nach Angaben der Universität Bonn hatte zuvor der Mathematiker Gerd Faltings im Jahr 1986 die Auszeichnung erhalten. Faltings ist heute Direktor am Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn.

Neben Scholze wurden auch der in Großbritannien lebende kurdisch-iranische Wissenschaftler Caucher Birkar, der Italiener Alessio Figalli von der ETH Zürich und der Australier Akshay Venkatesh von der US-Universität Stanford mit der Medaille geehrt.

Birkar widmete die Medaille seinen kurdischen Landsleuten: Er hoffe, dass die Auszeichnung "ein Lächeln auf die Gesichter dieser mehr als 40 Millionen Menschen" zaubern werde.

Die Fields-Medaille wird alle vier Jahre an junge Mathematiker verliehen, die zu Beginn des Jahres noch keine 40 Jahre alt waren. Mindestens zwei, vorzugsweise aber vier Mathematiker werden jedes Mal geehrt. 2014 war erstmals eine Frau unter den Preisträgern - die aus dem Iran stammende Harvard-Mathematikerin Maryam Mirzakhani. Sie starb vergangenes Jahr im Alter von 40 Jahren an Knochenmarkkrebs.