Zuvor Einigung im Streit mit Italien um Aufnahme der Migranten erzielt

Bootsflüchtlinge gehen nach 13 Tagen auf der "Sea-Watch 3" in Sizilien an Land

Catania (AFP) - Nach fast zwei Wochen an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" sind 47 Migranten am Donnerstag in Sizilien an Land gegangen. Als das Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch im Hafen von Catania einlief, jubelten die erschöpften Flüchtlinge und umarmten die Besatzung. Das Rote Kreuz hatte Zelte aufgebaut, um sie aufzunehmen.

Migranten verlassen "Sea-Watch 3" im Hafen von Catania © AFP

Nach etwa zweistündiger Wartezeit durften die Flüchtlinge von Bord, wobei 15 Minderjährige den Anfang machten. Die Staatsanwaltschaft von Catania hatte für die Jugendlichen jeweils einen Vormund ernannt. Die Erwachsenen sollten mit Bussen in ein Aufnahmezentrum im weiter nördlich gelegenen Messina gebracht werden. Polizisten gingen an Bord, um die Bordpapiere zu überprüfen und mit der Besatzung zu sprechen.

Die "Sea-Watch 3" hatte die Flüchtlinge am 19. Januar vor der libyschen Küste aufgenommen. Die Regierung in Rom verweigerte dem Schiff aber die Einfahrt in einen italienischen Hafen. Erst nach tagelangem Tauziehen verkündete Regierungschef Giuseppe Conte am Mittwoch eine Einigung mit sechs EU-Staaten. Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Malta, Portugal und Rumänien wollen Flüchtlinge von der "Sea-Watch 3" aufnehmen. Litauen erklärte sich am Donnerstag zur Aufnahme von bis zu fünf Migranten bereit - vorausgesetzt, es handele sich nicht um "Wirtschaftsflüchtlinge".

Conte deutete an, dass einige Flüchtlinge in Italien bleiben könnten. Doch von Innenminister Matteo Salvini von der rassistischen Lega-Partei, der dies stets ablehnte, gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Wegen eines Sturmtiefs hatte die "Sea-Watch 3" zuletzt vor der sizilianischen Stadt Syrakus vor Anker gelegen. Der Bürgermeister von Syrakus, Francesco Italia, hatte angeboten, die Flüchtlinge aufzunehmen. Die italienischen Behörden wiesen das Schiff aber an, den rund 70 Kilometer nördlich gelegenen Hafen von Catania anzulaufen. Nach Angaben des Innenministeriums gibt es dort bessere Aufnahmebedingungen für Minderjährige.

Die Crew sprach dagegen von einer "politischen Entscheidung". Catanias Staatsanwalt Carmelo Zuccaro stehe den privaten Seenotrettern im Mittelmeer "nicht sehr freundschaftlich" gegenüber, sagte der Einsatzleiter auf der "Sea-Watch 3", Kim Heaton-Heather. Dem Briten könnte ein Verfahren wegen "Beihilfe zur illegalen Migration" drohen. Doch Heaten-Heather sagte AFPTV, von den Beschuldigungen würde "am Ende nichts übrig bleiben".

Die Hilfsorganisation startete eine Kampagne für Spenden zur Deckung ihrer Gerichtskosten. "Wir werden nicht aufhören, menschliches Leben auf See zu verteidigen, wir verteidigen weiter solidarische Werte!" erklärte Sea-Watch im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Zuccaro hatte im Mai 2018 ein Schiff der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms vorübergehend beschlagnahmen lassen. Sollte er auch die "Sea-Watch 3" lahmlegen, wäre nur noch ein einziges privates Hilfsschiff im Seegebiet zwischen Libyen und Italien im Einsatz: Die "Mare Jonio" von Sea-Watch soll Migranten allerdings nicht selbst retten und ans Festland bringen, sondern hauptsächlich nach Flüchtlingsbooten in Seenot Ausschau halten.

Die "Sea-Watch 3" fährt unter niederländischer Flagge. Salvini hatte daher darauf bestanden, dass Deutschland oder die Niederlande die Flüchtlinge aufnehmen. Beide Länder hatten eine Aufnahme zunächst aber abgelehnt.