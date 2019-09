Vorgänger Senftleben trat nach Niederlage bei Landtagswahl zurück

Brandenburger CDU-Fraktion wählt Abgeordneten Redmann zu neuem Vorsitzenden

Potsdam (AFP) - Die Brandenburger CDU-Fraktion hat den Abgeordneten Jan Redmann einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 39-Jährige erhielt 15 Stimmen, wie die Fraktion am Dienstag erklärte. Damit löst Redmann den zurückgetretenen Ingo Senftleben ab, als dessen Vertrauter er gilt. Zuvor hatte Senftlebens parteiinterner Kritiker Frank Bommert seine Bewerbung zurückgezogen, um Gespräche über eine mögliche Regierungsbeteiligung nicht zu gefährden. Zum Nachfolger Redmanns als parlamentarischer Geschäftsführer wurde ebenfalls einstimmig der Abgeordnete Rainer Genilke gewählt.

Jan Redmann © AFP

Die brandenburgische CDU war bei der Landtagswahl am 1. September mit nur 15,6 Prozent auf dem dritten Platz hinter der SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke und der zweitplatzierten AfD gelandet. Auf Druck mehrerer Abgeordneter um Bommert kündigte der als liberal geltende CDU-Spitzenkandidat Senftleben in der vergangenen Woche an, den Partei- und Fraktionsvorsitz sowie den Vorsitz in der Sondierungsgruppe für die Koalitionsfindung niederzulegen.

Die Grünen befürchteten jedoch seitdem einen Rechtskurs des CDU-Landesverbands. Sie schlossen eine Koalition mit einer rechtskonservativ geführten CDU beispielsweise unter Bommert aus. Die Sondierungsgespräche führt nun zunächst der langjährige Bundestagsabgeordnete Michael Stübgen, der auch übergangsweise den Parteivorsitz übernahm. Auf einem Parteitag am 16. November will der Landesverband einen neuen Vorsitzenden wählen.