Kläger wollen auch nach dem Brexit EU-Bürger bleiben

Briten ziehen im Kampf um ihre EU-Rechte vor niederländisches Gericht

Den Haag (AFP) - Weil sie auch nach dem britischen EU-Austritt weiter ihre Rechte als EU-Bürger genießen wollen, sind mehrere in den Niederlanden lebende Briten am Mittwoch vor ein Gericht in Amsterdam gezogen. Die fünf Kläger argumentieren, dass ihre Rechte als EU-Bürger juristisch wichtiger sind als ihre Staatsbürgerschaft eines spezifischen EU-Mitgliedstaates. Der Fall könnte weitreichende Auswirkungen haben.

Brexit-Gegner © AFP

Die Kläger wollen, dass das Amsterdamer Gericht den Fall an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg verweist, das ein Grundsatzurteil fällen könnte. Dieses könnte Auswirkungen für die rund eine Million Briten haben, die in anderen EU-Mitgliedstaaten leben. Dabei geht es vor allem um die Freizügigkeit innerhalb der EU.

"Die in den Niederlanden lebenden Briten brauchen Klarheit über ihren Status als europäische Bürger nach dem Brexit", sagte der Anwalt Christiaan Alberdingk Thijm, der die Kläger vertritt. Die britische Premierministerin Theresa May betone immer wieder "'Brexit bleibt Brexit' - das Problem ist nur, dass niemand weiß, welche Folgen das hat."

Ein Urteil in dem Fall könne unter anderem zu Verzögerungen in den Brexit-Verhandlungen sagte der Kläger Stephen Huyton, der seit 24 Jahren in den Niederlanden lebt. Ihm selbst gehe es vor allem um Klarheit über sein weiteres Schicksal: "Die Politiker verhandeln über das Leben von Menschen. Wir haben das Recht auf Klarheit, und das nicht erst kurz vor Toresschluss, so dass wir unser Leben weiter planen können."

Viele im Ausland lebende Briten fühlten sich frustiert und entsetzt, sagte Huyton - vor allem angesichts der Tatsache, dass viele von ihnen beim Brexit-Referendum nicht abstimmen durften. Briten, die länger als 15 Jahre im Ausland leben, haben kein Wahlrecht.

Das Amsterdamer Gericht soll seine schriftliche Entscheidung in dem Fall am 7. Februar veröffentlichen.