Entscheidung ist für Regierung allerdings nicht bindend

Britisches Parlament stimmt gegen harten Brexit

London (AFP) - Das britische Unterhaus hat sich mit knapper Mehrheit gegen einen harten Brexit gewandt. 318 Abgeordnete in London stimmten am Dienstagabend für einen Antrag, in dem ein EU-Austritt ohne Abkommen abgelehnt wird. 310 Parlamentarier votierten gegen die gemeinsame Initiative der konservativen Abgeordneten Caroline Spelman und ihres Labour-Kollegen Jack Dromey. Der Antrag ist für die britische Regierung allerdings nicht bindend.

May am Dienstag im Unterhaus © AFP

Großbritanniens Austritt aus der EU soll am 29. März vollzogen werden. Das Brexit-Abkommen zwischen London und Brüssel war Mitte Januar allerdings krachend im britischen Unterhaus gescheitert. Ein No-Deal-Brexit könnte insbesondere für die Wirtschaft schwerwiegende Folgen haben.