Oettinger: Bis 2020 2,5 Milliarden Euro für Italiens Straßen- und Schienennetz

Brüssel weist Vorwürfe italienischer Regierung nach Brückenunglück zurück

Brüssel (AFP) - Die EU-Kommission hat die Kritik der italienischen Regierung im Zusammenhang mit dem tödlichen Brückeneinsturz von Genua zurückgewiesen. Ein Kommissionssprecher sagte am Donnerstag , Brüssel habe Italien noch im Frühjahr dazu ermutigt, in seine Infrastruktur zu investieren. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger erklärte, gemäß einem Siebenjahresplan solle Italien für den Zeitraum 2014 bis 2020 etwa 2,5 Milliarden Euro für Investitionen unter anderem in das Straßen- und Schienennetz erhalten.

Schäden am Unglücksort in Genua © AFP

Seitens der Kommission wurde ferner darauf hingewiesen, dass sie im April grünes Licht für einen Investitionsplan zugunsten italienischer Autobahnen gab. Dabei ging es um etwa 8,5 Milliarden Euro, die auch der Region um Genua zugute kommen sollten.

EU-Kommissionssprecher Christian Spahr sagte, Italien sei einer der größten Nutznießer des Euro-Stabilitätspakts, der flexibel gehandhabt werde. Die Autobahn A10, auf der sich die Genueser Brücke befindet, gehöre zum transeuropäischen Verkehrsnetz, das der EU-Direktive von 2008 über Verkehrssicherheit unterliege. Für die Einhaltung dieses Regelwerks seien die nationalen Behörden zuständig.

Italiens Innenminister und stellvertretender Regierungschef Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega-Partei hatte nach dem Unglück vom Dienstag der EU indirekt eine Mitschuld am Modernisierungsrückstand italienischer Verkehrswege gegeben. Er legte nahe, die EU verhindere durch ihre rigiden Sparauflagen Investitionen in die Sicherheit von Schulen und Autobahnen. Am Mittwoch sprach sich Salvini dafür aus, die Fonds für Sicherheit vom EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt auszunehmen. Ähnlich äußerte sich Arbeitsminister Luigi Di Maio von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und ebenfalls Vize-Regierungschef.