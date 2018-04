96-Jähriger nach Eingriff "guter Dinge"

Buckingham-Palast: Prinz Philip hat Hüft-OP gut überstanden

London (AFP) - Der britische Prinz Philip hat eine Hüftoperation gut überstanden. Der 96-Jährige sei nach dem Eingriff vom Mittwoch "guter Dinge", teilte der Buckingham-Palast am Abend in London mit. Die Operation im privaten Londoner King Edward VII Hospital sei "erfolgreich" verlaufen. Er werde einige Tage im Krankenhaus bleiben. Der Ehemann von Königin Elizabeth war am Dienstagnachmittag eingeliefert worden.

Seine Königliche Hoheit Prinz Philip © AFP

Vor dem Eingriff hatte eine Expertin erklärt, aufgrund des hohen Alters des Patienten bestehe kein besonderer Anlass zur Sorge. Entscheidend bei einem solchen Eingriff sei die Fitness des Patienten und der Zustand seines Herzens und seiner Lunge, sagte die Chirurgin Scarlett McNally, die den Berufsverband Royal College of Surgeons berät.

Schon seit einigen Jahren macht sich das Alter bei Prinz Philip bemerkbar. 2011 wurde ihm ein Stent am Herzen gelegt, im Jahr darauf erkrankte er an einer Blasenentzündung. Vor gut einem Jahr litten er und seine Frau zu Weihnachten an einer schweren Erkältung, und im Juni musste Philip wegen einer Infektion für zwei Tage ins Krankenhaus. Diesen Ostersonntag fehlte Philip wegen seiner Hüftprobleme beim Gottesdienst.

Im vorigen Sommer hatte er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Von nun an werde er nur noch "von Zeit zu Zeit" seine Ehefrau bei offiziellen Anlässen begleiten, hieß es. Schon 2011 hatte Philip in einem Interview gesagt, er glaube seinen Teil beigetragen zu haben, und fortan wolle er "ein bisschen Spaß haben".