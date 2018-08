Junge Menschen laut Untersuchung offen für digitale und analoge Aktivitäten

Bücher und Computer sind für Kinder in Deutschland kein Widerspruch

Stuttgart (AFP) - Für Kinder in Deutschland sind digitale und klassische Medien kein Widerspruch. 70 Prozent aller Vier- bis 13-Jährigen lesen mehrmals pro Woche Zeitschriften oder Bücher auf Papier, wie eine am Dienstag vorgestellte Studie zur Mediennutzung von 7,26 Millionen Kindern im Auftrag mehrerer Verlage ergab. Außerdem nutzten sie alle Kommunikationsformen von Whatsapp bis hin zu Postkarten.

Erzieherin mit Kindern in einer Dresdner Kita © AFP

Aktivitäten in der wirklichen Welt hätten über alle Altersgruppen hinweg eine zentrale Bedeutung, hieß es in der in Stuttgart veröffentlichten Untersuchung. Das gelte etwa für "Mit Freunden zusammen sein" (89 Prozent) oder "Im Freien spielen" (81 Prozent).

Digitale Beschäftigung an Tablet, Smartphone oder Computer nehme mit dem Alter allerdings an Bedeutung zu. Während dies bei den Vierjährigen mit sieben Prozent noch keine große Rolle spiele, steige der Wert bei den 13-Jährigen auf 71 Prozent. Insgesamt bekämen die Kinder die Balance zwischen beidem allerdings gut hin.

Auch beim Kommunikationsverhalten ändern sich die Gewichtungen mit dem Alter. Bei den Sechs- bis Neunjährigen sind Postkarten knapp beliebter als Textnachrichten (43 Prozent zu 42 Prozent). Am häufigsten telefonieren sie zumindest ab und zu (88 Prozent).

Bei älteren Kindern zwischen zehn und 13 Jahren ist Whatsapp mit 74 Prozent dann schon sehr beliebt, auch sie bleiben aber allen Kommunikationsformen gegenüber prinzipiell offen. So schicken 49 Prozent von ihnen immer noch gern handgeschriebene Grüße per Post.

Auch bei den Wünschen gibt es Platz für beides. Zwar steht ein eigenes Handy oder Smartphone für 41 Prozent der Kinder ganz oben auf der Liste. Diese wird allerdings ergänzt durch die gesamte Bandbreite klassischer Kinderwünsche von Plüschtieren über Puzzles bis hin zu Fahrrädern. Digitale und klassische Wünsche hielten sich "in der Summe die Waage", berichteten die Studienautoren.

Die sogenannte Kinder-Medien-Studie basiert auf insgesamt rund 3300 Interviews mit Kindern und ihren Erziehungsberechtigten. Sie wurde für verschiedene große Medienunternehmen erstellt, darunter der Konzern Gruner + Jahr sowie der Spiegel- und der Panini-Verlag.