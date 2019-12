CO2-Preis startet mit 25 Euro deutlich höher als geplant

Bund und Länder erzielen Durchbruch bei Verhandlungen über Klimapaket

Berlin (AFP) - Bei den Verhandlungen über das Klimapaket haben Vertreter von Bund und Ländern einen Durchbruch erzielt: Der C02-Preis soll Anfang 2021 mit 25 Euro pro Tonne nun deutlich höher starten als mit den bislang geplanten zehn Euro, wie eine Spitzenrunde aus Koalitionsvertretern und Grünen-Politikern vereinbarte. Damit kam die Koalition den Grünen entgegen, auf deren Stimmen im Bundesrat wichtige Teile des Klimapakets angewiesen sind.

Politisch ist mit der Einigung nun auch der Weg frei für die Senkung der Bahnpreise im Fernverkehr zum Jahreswechsel. Für die Bepreisung von CO2 sieht der Kompromiss nun einen steileren Pfad vor: Der CO2-Preis soll bis 2025 stufenweise auf 55 Euro statt den bislang geplanten 35 Euro ansteigen.

Alle jetzt zusätzlich anfallenden Einnahmen sollten für die Senkung der EEG-Umlage verwendet werden, hieß es. Dadurch sollen Bürger entlastet werden. Die Erhöhung des CO2-Preises war den Grünen wichtig, aber auch die neue SPD-Führung hatte sich dafür eingesetzt.

Die Verfechter eines konsequenteren Klimaschutzes müssen nun aber die von ihnen kritisierte Erhöhung der Pendlerpauschale in Kauf nehmen: Sie steigt 2021 zunächst auf 35 Cent - und nach der jetzigen Einigung 2024 sogar auf 38 Cent.

Als Kompensation für die Einnahmeausfälle erhalten die Länder vom Bund für die Jahre 2021 bis 2024 Umsatzsteuerfestbeträge in einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro.

An der Spitzenrunde am Sonntagabend nahmen neben Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und CSU-Chef Markus Söder auch Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) teil.

Bund und Länder hatten nach einem Kompromiss gesucht, nachdem der Bundesrat wegen der Steuergesetze zum Klimapaket der Bundesregierung den Vermittlungsausschuss angerufen hatte. Unabhängig davon war auch der CO2-Preis Thema der Gespräche, der eigentlich in einem anderen Gesetz geregelt ist.

Nach der Einigung der Spitzenrunde wollte am Montag noch einmal die vom Vermittlungsausschuss eingesetzte Arbeitsgruppe zusammenkommen, bevor der Ausschuss selbst am Mittwoch erneut zusammentritt. Am Donnerstag könnte der Bundestag das neue Steuergesetz absegnen, am Freitag dann der Bundesrat.

Dies ist erforderlich, damit die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19 auf sieben Prozent und die Förderung der energetischen Gebäudesanierung wie geplant am 1. Januar in Kraft treten können. Dem C02-Einstiegspreis hatte der Bundesrat am 29. November zugestimmt. Die jetzt vereinbarte Erhöhung wird in einer Protokollnotiz festgehalten, auf deren Grundlage das Gesetz dann im kommenden Jahr geändert werden soll.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter bezeichnete die Einigung als "Schritt in die richtige Richtung, aber nicht mehr". Im Vermittlungsausschuss könne aus einem schlechten Klimapaket kein gutes gemacht werden. Gleichwohl trügen die Grünen das Ergebnis nun mit, "weil beim Klimaschutz jedes Jahr und jede Tonne CO2 zählt".

Auch die SPD zeigte sich zufrieden. "Gemessen an den Forderungen der Grünen sei der jetzige Einstiegspreis moderat", erklärte Fraktionsvize Matthias Miersch in Berlin. "Das ist richtig und wichtig, denn Klimaschutz dürfen wir nicht über den Preis erzwingen. Das würde unsere Gesellschaft zerreißen."

Kritik kam hingegen von der FDP. "Jetzt wird die CO2-Steuer sogar noch erhöht, bevor sie überhaupt eingeführt wurde", sagte Fraktionsvize Christian Dürr der AFP. "Eine Reduktion der Treibhausgase spielt dabei keine Rolle, und damit wird Deutschland die eigenen Klimaziele verfehlen." Den Linken geht die Einigung wiederum nicht weit genug: "Der sogenannte Durchbruch ist Klima-Kleckerei", erklärte ihr Klimaexperte Lorenz Gösta Beutin.