Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung über Mordurteil in Berliner Raserfall

Karlsruhe (AFP) - Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet am Donnerstag (15.00 Uhr), ob das bundesweit erste Mordurteil gegen zwei Berliner Raser aufgehoben werden muss. Bei der Revisionsverhandlung stand die Frage im Mittelpunkt, ob die verurteilten Autoraser den Tod eines unbeteiligten 69-Jährigen im rechtlichen Sinn billigend in Kauf nahmen. Am Vormittag will der BGH zudem über zwei weitere Raserfälle beraten.

Hinweisschild am Bundesgerichtshof © AFP

Im Berliner Fall ist umstritten, ob bei den Rasern ein zumindest bedingter Vorsatz unterstellt und damit ein Mordurteil verhängt werden kann. Bei der mündlichen Verhandlung deutete der BGH an, die Verurteilung wegen eines speziellen Rechtsfehlers aufzuheben und den Fall ohne Grundsatzentscheidung nach Berlin zurückzuverweisen. In den beiden anderen Fällen aus Bremen und Frankfurt am Main will die Staatsanwaltschaft Verurteilungen wegen vorsätzlicher Tötung erreichen.