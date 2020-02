Altersbezüge von Geringverdienern werden aufgestockt

Bundeskabinett billigt Gesetzentwurf zur Grundrente

Berlin (AFP) - Nach monatelangem Ringen hat die Bundesregierung am Mittwoch den Gesetzentwurf zur Grundrente beschlossen. Die Vorlage von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sieht vor, dass Geringverdiener mit mindestens 33 Beitragsjahren ab Januar 2021 einen Zuschlag auf ihre Rente erhalten, der ab 35 Beitragsjahren die volle Höhe erreicht.

Das Bundeskabinett bei einer Sitzung © AFP

Voraussetzung ist eine umfassende Einkommensprüfung, aber keine Vermögensprüfung. Um das Vorhaben hatten Union und SPD in der großen Koalition monatelang gerungen. Am Mittwoch will Heil den Gesetzentwurf gemeinsam mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) vorstellen.