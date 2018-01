Bundeskanzlerin Merkel trifft IWF-Chefin Lagarde

Berlin (AFP) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt heute in Berlin die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde. Geplant ist ein informelles Arbeitsgespräch, ein öffentlicher Termin ist nicht vorgesehen.

IWF-Chefin Lagarde © AFP

Lagarde hatte vor einer Konferenz von IWF und Bundesbank am Donnerstag in Frankfurt am Main gefordert, Deutschland müsse mehr in die öffentliche Infrastruktur investieren - in "Straßen, Schienen und die digitale Infrastruktur". Das schaffe die Voraussetzungen für langfristiges Wachstum in einer alternden Gesellschaft. Erneut verlangte Lagarde von der Bundesregierung auch die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, etwa durch die Schaffung von mehr Kitaplätzen. Auch Ausbildungsprogramme für Flüchtlinge forderte Lagarde.