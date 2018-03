Bundesliga: HSV nur 0:0 im "Endspiel" - Siege für Schalke und Frankfurt

Köln (SID) (AFP) - Die Zeit des Hamburger SV in der Fußball-Bundesliga scheint abzulaufen. Selbst im "Endspiel" gegen den FSV Mainz 05 gelang dem Tabellenvorletzten, der noch nie aus der Eliteklasse abgestiegen ist, trotz zweier Lattentreffer und eines Foulelfmeters am 25. Spieltag kein Sieg. Nach dem 0:0 am Samstag ist der HSV weiter sieben Punkte vom Relegationsplatz entfernt, am Sonntag droht der Absturz ans Tabellenende.

HSV lässt wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen © AFP

Immerhin kam gute Kunde aus Wolfsburg. Der VfL verlor sein Heimspiel gegen Bayer Leverkusen 1:2 (0:1) und hat wie die Mainzer 25 Punkte auf dem Konto. Die Hamburger stehen bei 18, der 1. FC Köln bei 17.

Weit fernab des Abstiegskampfes brachten sich neben Leverkusen auch Eintracht Frankfurt und Schalke 04 in Position für den Endspurt um die Champions-League-Plätze. Die Schalker gewannen ihr Heimspiel gegen Hertha BSC 1:0 (1:0) und eroberten zumindest vorübergehend den zweiten Platz von Borussia Dortmund, die Eintracht besiegte Hannover 96 ebenfalls 1:0 (1:0). Der Pokalfinalist liegt einen Punkt hinter Schalke vorerst auf dem dritten Platz, Leverkusen hat einen weiteren Punkt Rückstand. Zudem schob sich 1899 Hoffenheim mit einem 2:0 (1:0) beim FC Augsburg am Gegner vorbei auf Rang sieben.

Der HSV stemmte sich mit Kampfgeist und geringer spielerischer Klasse gegen den Abstieg. Filip Kostic (24.) traf gegen ganz schwache Mainzer sogar das Tor, doch der Treffer wurde nach Videobeweis korrekterweise wegen einer Abseitsposition zurückgenommen. Drei Minuten zuvor hatte der Serbe die Querlatte getroffen, wie später Rick van Drongelen (48.). Der Mainzer Debütant Florian Müller parierte zudem Kostics Foulelfmeter (62.), nachdem Leon Balogun Gelb-Rot gesehen hatte.

Besser machte es in Wolfsburg Bayers argentinischer Stürmer Lucas Alario (31.), der einen Foulelfmeter sicher verwandelte. Das 0:2 des Nationalspielers Julian Brandt (78.) konterte der frühere Leverkusener Admir Mehmedi (79.) umgehend. Für die Wende reichte das nicht. In Augsburg traf Andrej Kramaric (31.) im fünften 1899-Spiel in Serie, Serge Gnabry (50.) steuerte das zweite Tor bei. Den dritten Schalker Sieg in Serie sicherte Marko Pjaca mit seinem Tor in der 37. Minute, das Siegtor der Eintracht erzielte Danny da Costa (39.).

Am Abend (Anstoß 18.30 Uhr) kann Dortmund mit einem Sieg bei RB Leipzig auf den zweiten Platz zurückkehren. Am Freitag hatte Werder Bremen bei Borussia Mönchengladbach (2:2) einen fast schon abgeschriebenen Punkt im Abstiegskampf geholt. Die Bremer lagen 0:2 zurück, bevor Thomas Delaney (59.) und Aron Johannsson (78.) trafen.

Am Sonntag (18.00 Uhr) empfängt Rekordmeister Bayern München den SC Freiburg. Das Spiel gewann vorab durch die Nachricht an Brisanz, dass SC-Trainer Christian Streich angeblich ein Kandidat für die Jupp-Heynckes-Nachfolge beim FC Bayern ist. Bereits um 15.30 Uhr (beide live bei Sky) hat Tabellenschlusslicht 1. FC Köln den VfB Stuttgart zu Gast. Im Falle eines Kölner Sieges wäre der HSV Letzter.