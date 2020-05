Bundespräsident Steinmeier besichtigt Berliner Corona-Klinik

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Donnerstag (11.00 Uhr) die neue Corona-Notfallklinik in Berlin. Geplant sind nach Angaben des Bundespräsidialamts unter anderem eine Besichtigung der Intensivpflegestation und Gespräche mit medizinischem Fachpersonal. Das Behandlungszentrum soll als Reservekrankenhaus für die Berliner Kliniken dienen, damit diese weiterhin schwer kranke Patienten versorgen können.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier © AFP

Die Klinik in einer Halle auf dem Messegelände wurde am Montag in Betrieb genommen. Noch befindet sie sich im Wartestand. Im ersten Behandlungsbereich befinden sich rund 500 Betten, von denen jedes fünfte über ein Beatmungsgerät verfügt. Insgesamt sollen bis zu tausend Reservebetten vorgehalten werden.