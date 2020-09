Innenministerium mahnt europäische Lösung an

Bundesregierung bietet Griechenland Hilfe nach Brand im Lager Moria an

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung hat Griechenland Hilfe nach dem zerstörerischen Feuer im Flüchtlingslager Moria angeboten. Dies kündigte das Bundesinnenministerium am Mittwoch nach einem Telefonat von Ressortchef Horst Seehofer (CSU) mit dem griechischen Migrationsminister Notis Mitarakis an. Der griechische Minister habe in dem Gespräch geschildert, "dass weite Teile der Einrichtung zerstört wurden, so dass man davon ausgehen muss, dass sie in bisheriger Form nicht mehr nutzbar ist", sagte Seehofers Sprecher.

Das zerstörte Flüchtlingslager Moria © AFP

Zwischen 12.000 und 13.000 Menschen hätten nun keine Unterkunft mehr, darunter rund 400 unbegleitete Minderjährige. Das Bundesinnenministerium wolle zunächst mit den griechischen Behörden klären, welche Hilfe nötig ist, und diese dann "zügig und unkompliziert bereitstellen", sagte der Sprecher.

Der Brand mache "auch deutlich, dass auf europäischer Ebene dringend notwendig ist, in der Flüchtlingsfrage eine europäische Lösung zu erreichen", sagte er. Nun sei es geboten, "wieder intensiv" in Gespräche einzusteigen.