Langzeitarbeitslose sollen Lohnkostenzuschüsse erhalten

Bundesregierung bringt Gesetz zu sozialem Arbeitsmarkt auf den Weg

Berlin (AFP) - Die Bundesregierung hat die gesetzliche Neuregelung zum sozialen Arbeitsmarkt auf den Weg gebracht. Die nach Angaben aus Regierungskreisen am Mittwoch vom Bundeskabinett gebilligte Vorlage sieht staatliche Lohnkostenzuschüsse für Langzeitarbeitslosen, die in den vergangenen acht Jahren mindestens sieben Jahre lang Arbeitslosengeld II bezogen haben.

DGB fordert Bezahlung nach Tariflohn auf sozialem Arbeitsmarkt © AFP

Dem Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zufolge sollen sie sozialversicherungspflichtige Jobs in der Wirtschaft, in sozialen Einrichtungen oder Kommunen erhalten. Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) warnte davor, dass sich der soziale Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose in erster Linie auf öffentliche Arbeitgeber beschränken könnte.

"Sorge bereitet uns vor allem, wenn Langzeitarbeitslose über Jahre nur bei der öffentlichen Hand beschäftigt sein sollten", sagte BDA-Präsident Ingo Kramer den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Mittwoch. Das sei "keine Brücke, die in den ersten Arbeitsmarkt führt.