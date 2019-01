Parlamentspräsident schließt Amnestie für Maduro nicht aus

Bundesregierung fordert freie Wahlen in Venezuela oder Anerkennung Guaidós

Berlin (AFP) - Im Machtkampf in Venezuela hat sich die Bundesregierung hinter den Parlamentspräsidenten Juan Guaidó gestellt. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin sagte, setzt sich Deutschland auf EU-Ebene dafür ein, Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen, sollte es nicht "umgehend" freie und faire Wahlen in dem südamerikanischen Land geben. Guaidó brachte unterdessen eine Amnestie für den umstrittenen Staatschef Nicolás Maduro ins Gespräch.

Kontrahenten Maduro (r.) und Guaidó © AFP

Die Bundesregierung sehe die legitime Führung des Landes nicht bei Maduro, hob Seibert hervor. Seine umstrittene Wiederwahl im Mai 2018 habe "nicht ansatzweise" internationalen demokratischen Standards entsprochen. Daher komme in dieser Krisensituation der demokratisch gewählten Nationalversammlung unter Führung Guaidós eine besondere Rolle zu, sagte Seibert.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte in New York: "Das einzige, was wir als legitim empfinden, ist das Parlament". Deshalb unterstütze Deutschland Guaidó dabei, "dafür zu sorgen, dass es Wahlen gibt". Deutschland sei "in dieser Frage alles andere als neutral".

Auch die EU will nun den Druck auf Maduro erhöhen und sofortige Neuwahlen fordern. Nach Angaben von EU-Diplomaten wurde in Brüssel eine entsprechende gemeinsame Erklärung der 28 Mitgliedstaaten abgestimmt. Offen war demnach noch, ob die Forderung aus Deutschland und anderen EU-Ländern aufgenommen wird, ansonsten Guaidó als Interimspräsidenten anzuerkennen. Österreich und Griechenland hatten demnach Vorbehalte.

Guaidó hatte sich am Mittwoch bei Massenprotesten gegen Maduro zum Interimspräsidenten erklärt. Der 35-jährige Politiker von der rechten Oppositionspartei Voluntad Popular (Volkswille) sagte, er übernehme übergangsweise das Präsidentenamt, "um die widerrechtliche Aneignung der Macht zu beenden, eine Übergangsregierung einzusetzen und freie Wahlen abzuhalten". Die USA, Kanada und mehrere lateinamerikanische Staaten wie Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien erkannten Guaidó bereits als Interimspräsidenten an.

Maduro wird dagegen von der mächtigen Armee des Landes gestützt. Verteidigungsminister Vladimir Padrino hatte Maduro am Donnerstag als "legitimen Präsidenten" des Landes bezeichnet und von einem "Staatsstreich" gesprochen. Acht Generäle bekräftigten ihre "Loyalität" und ihren "absoluten Gehorsam" gegenüber dem Staatschef.

Guaidó sagte dem spanischsprachigen US-Sender Univision, eine Amnestie für Maduro im Falle eines Rücktritts müsse "in Betracht gezogen" werden. "Wir machen weiter, um die widerrechtliche Aneignung der Macht zu beenden, eine Übergangsregierung einzusetzen und freie Wahlen abzuhalten", sagte Guaidó. Zu einer möglichen Amnestie sagte er: "Wir können nichts ausschließen." Auch Maduro sei "ein Regierungsbeamter", aber "leider ein Diktator".

Maduro wollte sich am Freitag zur Lage äußern. Venezuelas Generalstaatsanwalt Tarek William Saab sollte ebenfalls am Freitag zu einem möglichen Strafverfahren gegen die von der Opposition kontrollierte und von Maduro entmachtete Nationalversammlung wegen widerrechtlicher Machtaneignung Stellung nehmen.

Die Lage in Venezuela hatte sich seit einem gescheiterten Aufstand von Nationalgardisten am Montag kontinuierlich verschärft. Bei Protesten gegen Maduro wurden laut der Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte seit Wochenbeginn 26 Menschen getötet. Mehr als 350 Menschen wurden zudem in dieser Woche festgenommen, wie die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in Genf mitteilte.

Der Machtkampf in Venezuela führte auch zu einer offenen Konfrontation zwischen Caracas und Washington. Maduro warf den USA am Donnerstag vor, einen "Staatsstreich" in seinem Land zu organisieren. Zuvor hatte er wegen der Anerkennung Guaidós den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA verkündet.

Maduro wies das diplomatische Corps der USA an, Venezuela binnen 72 Stunden zu verlassen. Washington wies das Ultimatum zunächst zurück. Am Donnerstag ordnete das US-Außenministerium dann an, dass alle nicht dringend benötigten US-Diplomaten Venezuela verlassen sollten. US-Außenminister Mike Pompeo forderte Venezuelas Militär auf, Guaidó zu stützen. Samstag findet eine von den USA beantragte Krisensitzung des UN-Sicherheitsrats statt.