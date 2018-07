Sprecherin: Türkei ist ein "enger und wichtiger Partner"

Bundesregierung offen für Gespräch mit Erdogan

Berlin (AFP) - Angesichts eines möglichen Besuchs des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland hat die Bundesregierung ihre Gesprächsbereitschaft betont. Die Türkei sei bei vielen Themen ein "enger und wichtiger Partner", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. Die Bundesregierung sei daher immer an einem Gespräch interessiert. Das schließe Erdogan "selbstverständlich" mit ein, fügte Demmer hinzu.

Am Wochenende hatte die "Bild"-Zeitung berichtet, Erdogan komme voraussichtlich Ende September zu einem Staatsbesuch nach Deutschland, über ein genaues Datum werde noch verhandelt. Das Bundespräsidialamt in Berlin verwies darauf, dass bereits seit längerer Zeit eine Einladung an Erdogan in allgemeiner Form vorliege. Einen Termin für einen Besuch gebe es aber noch nicht.

Erdogan war zwar schon mehrmals zu offiziellen Besuchen in Berlin, zuletzt 2014. Die September-Visite wäre aber sein erster Besuch seit der Übernahme des Präsidentenamts vor vier Jahren. Die Beziehungen zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara sind angespannt.

Die Bundesregierung beobachtet unter anderem mit Sorge, wie Erdogan auf Kosten der türkischen Opposition seine Macht immer weiter ausbaut. Auch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger in der Türkei belastet das bilaterale Verhältnis.

Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) forderte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, Erdogan nur dann zu empfangen, wenn die Situation der Menschenrechte in der Türkei im Mittelpunkt der Gespräche steht. "Es ist unvorstellbar, dass Erdogan mit militärischen Ehren in Berlin empfangen wird und sich die Spitzen des deutschen Staates lächelnd mit ihm ablichten lassen, während etliche Journalisten unschuldig in türkischen Gefängnissen eingesperrt sind“, erklärte der DJV- Bundesvorsitzende Frank Überall am Montag in Berlin.