Gespräche über Verkauf der Weinstein Company offenbar geplatzt

Bundesstaat New York verklagt Weinstein und dessen Ex-Firma

New York (AFP) - Im Skandal um sexuellen Missbrauch in der US-Filmbranche hat der US-Bundesstaat New York den Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein, dessen Bruder sowie deren Produktionsfirma verklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Unternehmen vor, weibliche Beschäftigte trotz zahlreicher Beschwerden nicht gegen Harveys mutmaßliche sexuelle Übergriffe geschützt zu haben. Die am Sonntag eingereichte Klage führte laut einem Medienbericht zum unmittelbaren Ende der Gespräche über den Verkauf der Weinstein-Firma.

Der Bundesstaat New York hat Weinstein und seine Firma verklagt © AFP

Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman wirft den Weinstein-Brüdern und ihrer Firma Verstöße gegen die Bürgerrechte, die Menschenrechte und das Arbeitsrecht vor. Das Unternehmen habe keine angemessenen Maßnahmen ergriffen, um Beschäftigte vor Harvey Weinsteins Übergriffen zu schützen.

Bei viermonatigen Ermittlungen seien Mitarbeiter, Führungskräfte und Opfer befragt sowie Archive und E-Mails des Unternehmens durchleuchtet worden, teilte Schneiderman mit. Die Weinstein Company habe "wiederholt New Yorker Gesetze gebrochen, indem sie ihre Mitarbeiter nicht vor allgegenwärtiger sexueller Belästigung, Einschüchterung und Diskriminierung" geschützt habe.

Schneiderman erklärte ferner, er habe die Klage zum jetzigen Zeitpunkt auch wegen der Verkaufsverhandlungen für die kurz vor dem Bankrott stehende Firma eingereicht. Es müsse sichergestellt werden, dass die Opfer entschädigt und Angestellte geschützt würden und sich weder Täter noch Mitwisser "unberechtigterweise bereichern" könnten.

Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf Insiderkreise, die Verkaufsverhandlungen seien geplatzt, weil durch die Klage "zu viel Unsicherheit" rund um die Firma entstanden sei. Der Zeitung zufolge hatten die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss gestanden. Eine Gruppe von Investoren unter Leitung von Maria Contreras-Sweet habe rund 500 Millionen Dollar (408 Millionen Euro) zahlen wollen.

Die Klage enthält auch neue Vorwürfe zu Weinsteins "bösartiger und ausbeuterischer Misshandlung" von Mitarbeitern. Demnach soll es ein regelrechtes System der sexuellen Ausbeutung innerhalb der Firma gegeben haben. Harvey Weinstein habe seine Assistentinnen nur unter der Bedingung eingestellt, dass sie sein Sexleben unterstützten. Zur Anleitung erhielten sie der Klage zufolge ein Handbuch, das firmenintern als "Bibel" bezeichnet wurde.

Meist weibliche Angestellte hätten auf Anweisung des Hollywoodmoguls Kontakt zu möglichen sexuellen Eroberungen aufnehmen müssen. Eine Mitarbeiterin sei extra von London nach New York geflogen, um den Assistentinnen zu erklären, "wie sie sich kleiden und riechen sollen", um Weinstein zu gefallen, heißt es in der Anklageschrift.

Weinsteins Fahrer in New York und Los Angeles seien angehalten gewesen, stets Kondome und Medikamente gegen Erektionsstörungen im Auto bereitzuhalten. Eine Mitarbeiterin sagte der Staatsanwaltschaft zufolge aus, von einem nackt auf dem Bett liegenden Weinstein zum Diktat gerufen worden zu sein. Bei anderen Gelegenheiten habe er sie in Autos im Intimbereich begrapscht.

Viele Mitarbeiter standen laut Anklageschrift unter Schweigepflicht. Weinstein habe mehreren Mitarbeiterinnen oder deren Angehörigen gar gedroht, sie "umzubringen". Auch habe er sich mit engen Kontakten zu Politikern und Geheimdiensten gebrüstet, die sich "um Probleme kümmern" würden.

Weinsteins Anwalt Ben Brafman, einer der prominentesten US-Strafverteidiger, erklärte, sein Klient habe sich immer für die Karriere von Frauen eingesetzt. Das Verhalten seines Mandanten sei "nicht ohne Fehler gewesen, aber es gab mit Sicherheit keine Kriminalität", erklärte Brafman, der als Verteidiger des ehemaligen Chefs des Internationalen Währungsfonds (IWF), Dominique Strauss Kahn, in der Zimmermädchen-Affäre international bekannt wurde.

Mehr als hundert Frauen werfen Weinstein vor, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Er beteuert bis heute, keine sexuelle Gewalt gegen Frauen angewandt zu haben. Weinstein war nach Bekanntwerden der Vorwürfe von seiner Produktionsfirma entlassen worden.