Bundestag diskutiert über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie

Berlin (AFP) - Der Bundestag diskutiert am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde (15.05 Uhr) über die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Beantragt haben dies die Grünen. Sie fordern schärfere Kontrollen der Betriebe und einen besseren Arbeitsschutz für die Beschäftigten, die oft aus dem Ausland kommen und nur indirekt über Werkverträge angestellt sind.

Betrieb von Westfleisch in Hamm nahe Coesfeld © AFP

Die Kritik an den Arbeitsbedingungen auf großen Schlachthöfen ist in der Corona-Krise wieder aufgeflammt, weil es in mehreren Betrieben sehr viele Corona-Infektionen gibt. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) forderte in einer Telefonkonferenz mit Vertretern der Branche am Dienstag, die Fleischwirtschaft müsse Konzepte zur Einhaltung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zu entwickeln. Die Versorgung der Bevölkerung dürfe nicht "zu Lasten der Mitarbeiter gehen."