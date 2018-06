40-Jähriger auf Bochumer Landesparteitag zum Nachfolger von Groschek gewählt

Bundestagsabgeordneter Hartmann ist neuer Chef der SPD in Nordrhein-Westfalen

Bochum (AFP) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann ist neuer Vorsitzender des SPD-Landesverbandes Nordrhein-Westfalen. Auf einem Landesparteitag in Bochum erhielt der 40-Jährige am Samstag 80,31 Prozent der Stimmen, wie die Partei mitteilte. Hartmann tritt die Nachfolge von Michael Groschek an, der den Chefposten bei dem bundesweit größten SPD-Landesverband nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl im Mai 2017 übernommen hatte und nun nicht mehr für den Landesvorsitz kandidierte.

Sebastian Hartmann ist neuer SPD-Chef in NRW © AFP

Mit der Wahl von Hartmann schloss die SPD im einwohnerstärksten Bundesland ihren personellen Neuanfang nach der Wahlniederlage ab. Im April hatte bereits die SPD-Fraktion im Düsseldorfer Landtag eine neue Spitze gewählt: Oppositionsführer im Landesparlament ist seither der frühere NRW-Justizminister Thomas Kutschaty.

Der gebürtige Oberhausener Hartmann gehört seit 1993 der SPD an. 2005 wurde er Vorsitzender des SPD-Unterbezirks Rhein-Sieg, 2014 Chef der SPD Mittelrhein. Dem Bundestag gehört der Politiker aus Bornheim bei Bonn seit 2013 an.

Bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl im Frühjahr vergangenen Jahres war die rot-grüne Landesregierung unter der damaligen SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft abgewählt worden. Seither regiert in Düsseldorf eine Koalition aus CDU und FDP unter Regierungschef Armin Laschet (CDU).