Mündliche Verhandlung über mögliche Leistungskürzungen beim Arbeitslosengeld II

Bundesverfassungsgericht prüft Hartz-IV-Sanktionen

Karlsruhe (AFP) - Das Bundesverfassungsgericht prüft die Hartz-IV-Sanktionen. Vor dem höchsten deutschen Gericht in Karlsruhe begann am Dienstag die mündliche Verhandlung über die Leistungskürzungen, die Hartz-IV-Empfängern bei Pflichtverletzungen drohen. Im Zentrum des Verfahrens steht die Frage, ob durch die Kürzungen das vom Grundgesetz garantierte Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum verletzt wird. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet. (Az. 1 BvL 7/16)

Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe © AFP

Das Sozialgericht Gotha rief das Bundesverfassungsgericht an, weil es die Vorschriften zu möglichen Leistungskürzungen für verfassungswidrig hält. Hartz-IV-Empfängern kann der Regelsatz beim Arbeitslosengeld II gekürzt werden, wenn sie zum Beispiel Termine beim Jobcenter nicht wahrnehmen oder eine als zumutbar eingestufte Arbeit ablehnen. Die niedrigste Sanktionsstufe sieht einen Abzug von zehn Prozent vor, bei wiederholten Verstößen kann aber auch das komplette Arbeitslosengeld II wegfallen.

Das Sozialgericht Gotha hält die Sanktionsregeln für verfassungswidrig, weil nach seiner Ansicht mit der vom Gesetzgeber gewählten Höhe des Regelsatzes bereits das Existenzminimum festgelegt wurde. Dies darf nach Ansicht der Thüringer Richter dann aber auch nicht unterschritten werden.

In der mündlichen Verhandlung wollen die Verfassungsrichter die gesamte Sanktionspraxis genau prüfen. Sie wollen etwa wissen, wie geeignet die Maßnahmen überhaupt für die angestrebten Ziele sind, wie auf Härtefälle reagiert wird und wie sich Kürzungen ganz konkret auf die betroffenen Menschen auswirken.