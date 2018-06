Rehberg: Liegen "im Wesentlichen auf der Linie der bekannten Überlegungen"

CDU-Haushaltsexperte verteidigt deutsch-französische Beschlüsse zur Eurozonen-Reform

Berlin (AFP) - Der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhardt Rehberg (CDU), hat die deutsch-französischen Beschlüsse zur Reform der Eurozone verteidigt. Dies lägen "im Wesentlichen auf der Linie der bekannten Überlegungen der Bundeskanzlerin zur Weiterentwicklung der Währungsunion", erklärte Rehberg am Mittwoch. "Darüber haben wir uns in der Unionsfraktion intensiv ausgetauscht und der Bundeskanzlerin unsere grundsätzliche Unterstützung zugesagt."

Angela Merkel und Emmanuel Macron © AFP

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatten am Dienstag bei einem Treffen im brandenburgischen Meseberg vorgeschlagen, ein eigenes Budget für die Eurozone zu schaffen. Dieser gemeinsame Haushalt der Währungsunion solle unter anderem Investitionen ermöglichen und 2021 an den Start gehen. Angaben zur möglichen Höhe des Budgets machten sie indes nicht.

Die Beschlüsse des deutsch-französischen Treffens sorgten bei der CSU für Verärgerung. Besonders die Vereinbarung der Bundeskanzlerin zur Schaffung eines begrenzten gemeinsamen Budgets für die Eurozone stoße auf Kritik, berichtete die "Bild"-Zeitung. Deswegen verlange die CSU jetzt eine Aussprache im Koalitionsausschuss.

In der CDU wird die Reaktion der CSU mit Verwunderung aufgenommen. Das Thema sei zweimal in der Unionsfraktion diskutiert worden, ohne dass es grundsätzlichen Widerspruch gegeben habe, heißt es. Auch in ihrem Koalitionsvertrag befürworten CDU, CSU und SPD "spezifische Haushaltsmittel für wirtschaftliche Stabilisierung und soziale Konvergenz und für die Unterstützung von Strukturreformen in der Eurozone, die Ausgangspunkt für einen künftigen Investivhaushalt für die Eurozone sein können".

Für den Haushaltsexperten Rehberg kommt es nun auf die "Details" an. "Vieles ist noch unklar und muss weiter präzisiert werden, etwa der Umfang des neuen Eurobudgets und die Höhe der deutschen Beiträge", erklärte der CDU-Politiker. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist es für eine abschließende Beurteilung zu früh." Die Begründung für neue Euro-Geldtöpfe und Kreditlinien "werden wir uns genau ansehen".

Merkel hatte Anfang des Monats in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ihre Positionen in der Debatte um eine EU-Reform dargelegt. Zu dem Haushalt für die Eurozone sagte sie, dieses Budget solle im "unteren zweistelligen Milliardenbereich" liegen. Es solle genutzt werden, um wirtschaftliche Unterschiede in der Eurozone auszugleichen.

In der Erklärung zu dem deutsch-französischen Treffen am Dienstag schlagen die Regierungen aus Berlin und Paris vor, "beginnend im Jahr 2021 im Rahmen der Europäischen Union einen Haushalt für die Eurozone aufzustellen, um die Wettbewerbsfähigkeit, Annäherung und Stabilisierung in der Eurozone zu fördern". Die Mittel für das auf mehrjähriger Basis festgelegten Budgets sollten sowohl aus nationalen Beiträgen als auch aus Steuereinnahmen und aus europäischen Mitteln kommen.