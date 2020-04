CDU-Politiker Boddenberg wird als neuer hessischer Finanzminister vereidigt

Wiesbaden (AFP) - Knapp eine Woche nach dem Tod des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer (CDU) wird am Freitag (11.00 Uhr) der bisherige CDU-Landtagsfraktionschef Michael Boddenberg in Wiesbaden als neuer Ressortchef vereidigt. Der Landtag kommt dafür zu einer Sondersitzung zusammen. Die CDU-Fraktion entscheidet zudem über Boddenbergs Nachfolge im Fraktionsvorsitz.

Michael Boddenberg © AFP

Der 54-jährige Schäfer war am Samstag tot an einer Bahnstrecke aufgefunden worden. Er beging offenbar Suizid. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) verwies darauf, dass Schäfer sich offensichtlich in der Corona-Krise große Sorgen gemacht habe. Der 60-jährige Boddenberg ist seit 2014 CDU-Fraktionschef im hessischen Landtag. Zuvor war er hessischer Minister für Bundesangelegenheiten und wirtschaftspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Mitglied des Landtags ist Boddenberg seit 1999.