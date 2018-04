Opposition kritisiert Uneinigkeit der großen Koalition

CDU-Spitze legt vor Macron-Besuch Position zur Reform der Eurozone fest

Berlin (AFP) - Vor dem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin hat die CDU ihre Position zu einer Reform der Eurozone festgelegt. Ziel der Überlegungen müsse immer sein, dass die Ergebnisse gleichermaßen "im europäischen und im deutschen Interesse sind", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einer Sitzung der Parteigremien am Montag in Berlin. "Das ist mehr als selbstverständlich."

Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel © AFP

Macron kommt am Donnerstag nach Berlin. Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel dürfte es neben der Syrien-Krise vor allem um die von dem französischen Präsidenten maßgeblich angestoßene Diskussion um eine Reform der Eurozone sowie der Europäischen Union gehen. Nach der monatelangen Regierungsbildung in Berlin wartet die Regierung in Paris auf eine Positionierung Deutschlands. Die Reformdebatte steht bei dem EU-Gipfel im Juni auf der Tagesordnung.

Nach der Debatte der CDU-Spitze stellte Kramp-Karrenbauer klar, dass die Partei die von der EU-Kommission vorgeschlagene Weiterentwicklung des Euro-Rettungsfonds ESM zu einem Europäischen Währungsfonds (EWF) grundsätzlich unterstütze. Dabei müssten aber die Mitbestimmungsrechte des Bundestags gewahrt bleiben. Zudem müsse klar sein, dass ein künftiger EWF "nicht der alleinigen Verfügung und Beurteilung der EU-Kommission unterliegen darf", fügte sie hinzu.

Kramp-Karrenbauer verwies auf ein entsprechendes Papier, das am Dienstag in der Unionsfraktion im Bundestag diskutiert werden soll. Darin heißt es, die Weiterentwicklung des ESM zu einem Europäischen Währungsfonds und dessen Verankerung im EU-Recht habe "möglicherweise erhebliche finanzielle Auswirkungen" auf den nationalen Haushalt. "Die Kontrolle des EWF durch die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten muss sichergestellt werden."

Macron spricht am Dienstag im Europäischen Parlament zu seinen Vorschlägen für eine Reform der Eurozone. Ablehnend äußerte sich Kramp-Karrenbauer zu seinem Vorschlag, einen eigenen Milliarden-Haushalt für die Eurozone einzurichten. Ein solcher Haushalt entspreche bis auf 15 Prozent dem Volumen des gesamten EU-Haushalts. "Insofern ist unsere Auffassung, dass wir uns vor allen Dingen und mit höchster Priorität mit der Frage des Haupthaushalts der Europäischen Union auseinandersetzen müssen."

Die Positionierung der CDU dürfte zu Diskussionen mit dem Koalitionspartner SPD führen, die den Vorschlägen Macrons offener gegenübersteht. Sie sei gespannt, ob es der Bundesregierung bis zu dem Besuch des französischen Präsidenten am Donnerstag gelinge, eine einheitliche Antwort auf dessen Vorschläge zu finden, sagte FDP-Generalsekretärin Nicola Beer. Grünen-Chef Robert Habeck warf der großen Koalition vor, "leichtfertig" eine Chance aus der Hand zu geben, die europäische Einigung zu vertiefen.