Fertiges Antwort-Video der Partei auf Internet-Hit wird nicht veröffentlicht

CDU-Spitze will Gespräch mit kritischem YouTuber Rezo

Berlin (AFP) - Nach dem millionenfach angeklickten Video mit harschen Attacken auf die CDU lädt die Parteispitze YouTuber Rezo zum Gespräch. "Lieber @rezomusik, lass uns miteinander reden", schrieb Generalsekretär Paul Ziemiak am Donnerstag auf Twitter. "Du hast Kritikpunkte benannt, die berechtigt sind." Eine bereits fertig produzierte Video-Antwort auf Rezo mit dem Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor will die CDU allerdings nicht veröffentlichen.

Ziemiak vor CDU-Logo © AFP

Der 26-jährige Rezo, der sonst eher unpolitische Videos macht, hatte den Clip mit dem Titel "Die Zerstörung der CDU" am Samstag veröffentlicht - gut eine Woche vor der Europawahl. In dem fast einstündigen Film attackiert er CDU und CSU, aber auch SPD und AfD.

Rezo beklagt unter anderem ungerechte Vermögensverteilungen, eine Klima- und Umweltpolitik, die der wissenschaftlichen Vernunft widersprechen sowie Inkompetenz einzelner Unionspolitiker. Unterlegt ist dies mit einer langen Liste an Quellen. Am Donnerstagmittag überschritt das Video die Marke von fünf Millionen Klicks, die Zahl der Kommentare lag bei mehr als 100.000.

Ziemiak räumte auf Twitter ein: "Wir machen nicht alles richtig." Als Beispiel nannte er den Klimaschutz, wo es noch Verbesserungspotenzial gebe. Ziemiak bat Rezo darum, auch zuzuhören, "wie wir die Dinge sehen". Er verwies zudem darauf, dass die Politik Lösungen finden müsse, die von den Menschen auch akzeptiert würden.

Bei einem Auftritt in Berlin warf Ziemiak Rezo vor, dieser habe nur eine einzige Meinung als zulässig deklariert. In einer Demokratie gebe es aber unterschiedliche Meinungen. Allerdings freue es ihn, dass der YouTuber es geschafft habe, "mit diesem Video viele junge Menschen für Politik zu interessieren. Das ist gut", sagte Ziemiak.

In einem "Offenen Brief an Rezo" erklärte die CDU, sie habe zunächst als Antwort auf Rezo ebenfalls ein Video erstellt - "ein klasse Produkt". Letztlich habe sich die Partei dann aber entschieden, nicht "die hastige Antwort" zu geben, sondern "die politische Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Argumenten, Analysen und Schlussfolgerungen" zu suchen.

In ihrer Erklärung erwähnt die CDU nicht, dass sich in dem Video der Bundestagsabgeordnete Amthor mit Rezo auseinander gesetzt hat. Amthor sagte dem ZDF, die gemeinsam gefällte Entscheidung gegen eine Veröffentlichung sei richtig. "Ein Video wäre in dieser Diskussion nicht das richtige Format gewesen." Er fühle sich auch nicht ausgebremst und "meine Schlagfertigkeit ist in keiner Weise verloren", sagte Amthor.

Rezo selbst meldete sich in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zu Wort und griff die Partei erneut scharf an. "Selbst wenn ein Unterdreißigjähriger sich auf Wissenschaftler und Experten beruft, antwortet die CDU mit Lügen und geht inhaltlich gar nicht auf Argumente ein", sagte er dem Blatt (Freitagsausgabe).

Die Linke-Vorsitzende Katja Kipping sagte der Nachrichtenagentur AFP, die CDU-Spitze reagiere "selbstgefällig bis arrogant". Auch der Grünen-Spitzenkandidat für die Europawahl, Sven Giegold, warf der CDU vor, sich nicht "mit den gut belegten Argumenten inhaltlich auseinanderzusetzen". Stattdessen reagiere die Partei "dünnhäutig und greift den Autoren persönlich an".