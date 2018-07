Kramp-Karrenbauer kündigt Erklärung Merkels an

CDU-Vorstand spricht sich gegen "einseitige Zurückweisungen" aus

Berlin (AFP) - Im unionsinternen Konflikt um die Asylpolitik hat sich der CDU-Bundesvorstand hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt und sich gegen "einseitige Zurückweisungen" an der Grenze ausgesprochen. Das teilte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Sonntagabend nach stundenlangen Beratungen der Parteispitze in Berlin mit. Der Beschluss wurde bei einer Enthaltung gefasst.

CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer © AFP

"Einseitige Zurückweisungen wären das falsche Signal an unsere europäischen Gesprächspartner", heißt es in dem Beschluss. Kramp-Karrenbauer kündigte an, dass der Bundesvorstand seine Beratungen am Abend fortsetzt, nachdem CSU-Chef Horst Seehofer sich in München öffentlich geäußert hat. Dann werde auch CDU-Chefin Merkel sich noch einmal öffentlich äußern.