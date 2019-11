Auch Leitantrag zur Digitalisierung steht zur Abstimmung

CDU setzt Parteitag mit Beratungen über 5G-Netzausbau und Urwahl fort

Leipzig (AFP) - Die CDU hat am Samstag ihren Bundesparteitag in Leipzig fortgesetzt. Den rund tausend Delegierten liegen mehrere Anträge zur Abstimmung vor - unter anderem ein umfangreicher Leitantrag des Parteivorstands zur Digitalisierung. Weitere Themen am zweiten und letzten Tag des Parteitreffens sind eine Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Ausbau des deutschen 5G-Netzes und die Frage, ob die CDU den nächsten Kanzlerkandidaten in einer Urwahl bestimmen soll.

© AFP

Der Leitantrag für eine Digitalcharta sieht unter anderem vor, den strengen Datenschutz an einigen Stellen zu lockern - etwa da, wo kleine Unternehmen "übertrieben" von der Datenschutz-Grundverordnung belastet werden. Nach einem Bericht von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus wird am Samstag zudem CSU-Chef Markus Söder ein Grußwort an die Delegierten der Schwesterpartei richten. Am Freitag hatte die durch innerparteiliche Kritik geschwächte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer überraschend die Vertrauensfrage gestellt. Die Delegierten feierten sie daraufhin mit minutenlangen stehenden Ovationen.