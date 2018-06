Merkel droht Innenminister Seehofer bei Alleingang mit "Richtlinienkompetenz"

CDU und CSU vertagen ihren erbitterten Asylstreit um zwei Wochen

Berlin (AFP) - CDU und CSU haben ihren erbitterten Asylstreit um zwei Wochen vertagt. Die Unionsparteien einigten sich darauf, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bis zum EU-Gipfel Ende Juni über europäische Lösungen zu Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze verhandeln kann. Doch während Merkel darauf pocht, dass es auch danach "keinen Automatismus" für einen deutschen Alleingang gibt, will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für Anfang Juli die von ihm geplanten Zurückweisungen vorbereiten.

Merkel kündigte bei einer Pressekonferenz am Montag in Berlin an, sie werde im "Umfeld" des EU-Gipfels am 28. und 29. Juni mit europäischen Partnern über bilaterale Vereinbarungen sprechen. Im "Lichte des Erreichten" solle dann über das weitere Vorgehen entschieden werden. Zugleich sandte sie eine deutliche Warnung nach München, wo gleichzeitig die CSU-Gremien tagten: Es sei eine "Frage der Richtlinienkompetenz", in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückzuweisen.

Damit zog die Kanzlerin eine klare rote Linie für den Fall, dass Seehofer im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen will, die bereits in anderen EU-Ländern registriert wurden. "Wir wollen nicht unilateral, nicht unabgesprochen und nicht zu Lasten Dritter agieren", wiederholte Merkel ihr Credo.

Die Kanzlerin räumte ein, dieser von ihr in dem Streit mit Seehofer gemachte Vorschlag setze sie "unter Verhandlungsdruck". Sie glaube aber, "dass es sich lohnt, CSU und CDU beieinander zu halten und in Europa weiterzukommen". "Ich sehe mich angespornt, noch intensiver für eine Lösung mit europäischen Partnern zu arbeiten", versicherte Merkel. Von CSU-Seite wurde der vorübergehende Kompromiss wie ein 14-tägiges Ultimatum für Merkel dargestellt.

Seehofer bestätigte im Grundsatz die Einigung mit Merkel. Doch will er bei seiner harten Linie bleiben: "Wir haben diese ganze Thematik Migration noch nicht wirklich im Griff", sagte er nach den Beratungen in München. "Sofort" will Seehofer dafür sorgen, dass mit Einreisesperren belegte Menschen nicht mehr nach Deutschland kommen können.

Auch in der grundsätzlichen Frage, ob und wie eine Zusammenarbeit von Kanzlerin und Bundesinnenminister nach der jüngsten Eskalation im Machtkampf noch vorstellbar sei, sendeten die beiden Protagonisten unterschiedliche Signale aus. Kanzlerin und Innenminister "müssen gesprächsfähig sein", sagte Merkel und hob hervor, dies sei angesichts der "nicht einfachen" Sicherheitslage in Deutschland Voraussetzung. "Und diese Voraussetzung ist gegeben."

Seehofer warnte jedoch, CDU und CSU seien in ihrem Flüchtlingsstreit "noch längst nicht überm Berg". Im Bemühen um eine Lösung des Konflikts gehe es "nur vordergründig" um die Merkel für Verhandlungen gewährten zwei Wochen - "in der Substanz" gehe es um die grundlegenden Fragen des Streits. Am Wochenende war eine Aussage Seehofers über die Kanzlerin kolportiert worden, wonach er "mit der Frau nicht mehr arbeiten" könne.

Der Koalitionspartner SPD forderte von der Union die Einberufung des Koalitionsausschusses noch vor dem EU-Gipfel in knapp zwei Wochen, um den Konflikt zu diskutieren. SPD-Chefin Andrea Nahles kündigte zudem an, die SPD wolle beschleunigte Asylverfahren für Flüchtlinge, die bereits in anderen EU-Ländern registriert wurden.