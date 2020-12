Trump kündigt erste Impfungen "in weniger als 24 Stunden" an

Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält Notfallzulassung in den USA

Washington (AFP) - Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer hat die Notfallzulassung für die USA erhalten. Zum Schutz vor Covid 19 genehmige sie die Verwendung des Pfizer-Biontech-Impfstoffes in Notfällen, teilte die leitende Wissenschaftlerin der US-Arzneimittelbehörde FDA, Denise Hinton, am Freitagabend in einem Brief an Pfizer mit. Damit ist der Weg für einen landesweiten Einsatz des Impfstoffes frei.

Corona-Impfdosis von Biontech © AFP

US-Präsident Donald Trump kündigte an, die ersten Impfungen würden "in weniger als 24 Stunden" verabreicht. In einer auf Twitter veröffentlichten Ansprache sagte Trump, die Lieferung des Impfstoffs "in jeden Bundesstaat und Postbezirk" habe bereits begonnen.

Die offizielle Zulassung war erwartet worden, nachdem eine bei der FDA angesiedelte unabhängige Impfkommission am Donnerstagabend eine Notfallzulassung für den Impfstoff empfohlen hatte. Bereits am Dienstag hatte die Arzneimittelbehörde erklärt, sie stufe den Impfstoff als sicher und wirksam ein.

Die USA sind zahlenmäßig das am schwersten von der Corona-Krise betroffene Land weltweit. Am Freitag meldete die Johns-Hopkins-Universität einen neuen Höchststand mit fast 235.000 Neuinfektionen binnen eines Tages. Fast 2600 Menschen starben binnen 24 Stunden an oder mit dem Coronavirus.