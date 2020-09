Corona-Kabinett befasst sich mit Bund-Länder-Vereinbarungen

Berlin (AFP) - Im Berliner Kanzleramt tagt am Donnerstag (11.00 Uhr) wieder das Corona-Kabinett. Bei dem Treffen unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geht es insbesondere um die Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse von vergangener Woche. Damals war etwa verabredet worden, den Umgang mit Reiserückkehrern zu ändern.

Kabinettsitzung © AFP

Wenn jemand bewusst in ein Corona-Risikogebiet reist, soll für die Zeit der Pflichtquarantäne nach einer "vermeidbaren Reise" in ein solches Gebiet künftig kein Verdienstausfall mehr vom Staat ausgeglichen werden. Außerdem soll die Teststrategie für solche Reiserückkehrer umgestellt werden - sie sollen nicht mehr direkt nach Ankunft, sondern frühestens nach fünf Tagen untersucht werden. So lange müssen sie mindestens in Quarantäne bleiben.