Ministerrunde beschließt Empfehlung an die Bundesländer

Corona-Kabinett will 14-tägige Quarantäne für Rückkehrer

Berlin (AFP) - Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt, soll künftig unabhängig von einem konkreten Corona-Verdacht für 14 Tage in Quarantäne geschickt werden. Das beschloss das Corona-Kabinett am Montag in Berlin, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die Ministerrunde habe eine entsprechende Empfehlung an die Bundesländer ausgesprochen.

Leeres Terminal am Münchner Flughafen © AFP

Das Corona-Kabinett tagte bis Montagmittag. In der Runde unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) tauschen sich derzeit zwei Mal pro Woche diejenigen Ministerinnen und Minister aus, die in besonderem Maße mit dem Krisenmanagement während der Pandemie befasst sind. Für Montag waren unter anderem auch Beratungen über eine Ausdehnung der Grenzkontrollen sowie zusätzliche Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen erwartet worden.