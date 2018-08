Junge Leute aber in den Ferien überdurchschnittlich oft krank

DAK-Umfrage: Neun von zehn Urlaubern gut erholt

Hamburg (AFP) - Neun von zehn Urlaubern haben sich in diesem Sommer gut oder sehr gut erholt. Allerdings waren in den vergangenen Wochen besonders viele junge Leute krank – fast jeder siebte von ihnen, wie aus einer am Dienstag in Hamburg veröffentlichten Umfrage der Krankenkasse DAK Gesundheit hervorgeht.

Wie die Umfrage auch zeigt, erholten sich vor allem Menschen zwischen 30 und 44 Jahren weniger gut oder überhaupt nicht. 17 Prozent gaben an, sich in den Ferien nicht entspannt zu haben.

Insgesamt nannten die Befragten als häufigsten Grund für eine fehlende Erholung, nicht abschalten zu können (40 Prozent). 14 Prozent hatten Stress mit der Familie. Neun Prozent waren vom Urlaubsort, der Unterkunft oder der Verpflegung enttäuscht.

Jeder Achte musste im Urlaub zudem über das Handy erreichbar sein und konnte sich deshalb nicht gut erholen. Jeder Vierte verzichtete hingegen im Urlaub bewusst auf Handy oder Internet.

Insgesamt sechs Prozent der Urlauber wurden die Ferien durch eine Erkrankung oder Verletzung vermiest, das sind etwas mehr als im vergangenen Jahr. Die meisten litten im Urlaub an einer Erkältung, gefolgt von Unfall oder Sturz sowie einem Magen-Darm-Infekt.

Besonders oft erwischte es in diesem Sommer jüngere Menschen zwischen 14 und 29 Jahren - 15 Prozent waren in den Ferien krank. Forsa befragte vom 23. Juli bis 6. August knapp 1050 Bundesbürger.