Hasselfeldt nennt Lage wegen Corona-Krise "sehr angespannt"

DRK: Lage in Alten- und Pflegeheimen verschlechtert sich

Berlin (AFP) - In Alten- und Pflegeheimen in Deutschland verschlechtern sich nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) durch die Corona-Krise die Zustände. Die Situation sei "sehr, sehr angespannt", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). "Wenn wir nicht aufpassen, werden die Krankenhäuser in den nächsten Wochen viele Patienten aus Pflegeheimen zur Behandlung gegen das Coronavirus aufnehmen müssen", warnte sie.

Die Versorgung mit Schutzmaterial bis hin zu Desinfektionsmitteln in den Pflegeheimen und bei den ambulanten Pflegediensten sei "völlig unzureichend", sagte Hasselfeldt. Es müsse bei der Versorgung "schnellstmöglich" Abhilfe geschaffen werden. Auch bei den Sanitätern sei das Schutzmaterial knapp.

In den Heimen hätten es die Mitarbeiter zudem mit einer Risikogruppe von Menschen zu tun, die zum großen Teil dement seien und die sich nicht völlig sozial isolieren ließen, sagte die DRK-Präsidentin. Es handle sich um Menschen, "die oft Angst bekommen und verstört sind, wenn sie Personen in Schutzausrüstung sehen".

dja