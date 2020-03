Börsen starten weltweit mit massiven Verlusten in neue Woche

Dax fällt erstmals seit 2016 unter die Schwelle von 9000 Punkten

Frankfurt/Main (AFP) - Angesichts der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie ist der Deutsche Aktienindex (Dax) erneut massiv eingebrochen. Der Dax sank am Montag in Frankfurt am Main erstmals seit dem Jahr 2016 unter die Schwelle vom 9000 Punkten und lag am frühen Nachmittag bei 8334,66 Punkten, was einem Minus von 9,72 Prozent entspricht. Zeitweise lag der deutsche Leitindex sogar mehr als zehn Prozent im Minus. Zuletzt hatte der Kurs im Jahr 2013 so niedrig gelegen.

Deutscher Aktienindex unter Druck © AFP

Andere Börsenbarometer in Europa gingen noch stärker auf Talfahrt. In Paris lag der CAC der 40 größten Unternehmen gegen 13.30 Uhr mit 11,4 Prozent im Minus. Das Börsenbarometer in London war zum Handelsbeginn um 5,3 Prozent eingebrochen, in Mailand wurde ein Verlust von 5,4 Prozent verzeichnet. Die Börse in Madrid brach zunächst um knapp sieben Prozent ein.

In New York brach der Leitindex Down Jones zum Handelsbeginn um 9,76 Prozent ein. Der Index S&P 500 der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen sank um mehr als sieben Prozent. Der Handel wurde daraufhin automatisch ausgesetzt. Bereits in der Vorwoche hatten die Börsen weltweit wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus historische Verluste verzeichnet.