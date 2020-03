Deutscher Leitindex unter 10.700 Punkten

Dax fällt zu Handelsbeginn um 7,4 Prozent

Frankfurt/Main (AFP) - Die Talfahrt des Deutschen Aktienindex (Dax) geht ungebremst weiter: Zum Handelsstart am Montag verlor der Leitindex an der Börse in Frankfurt am Main 7,4 Prozent und lag bei 10.690,08 Punkten. Die Kurse aller Dax-30-Unternehmen öffneten im Minus - die Deutsche Bank und Adidas verloren zu Handelsbeginn mehr als zwölf Prozent.

Deutscher Aktienindex unter Druck © AFP

Der MDax der 60 nachfolgenden Unternehmen öffnete mit 23.404,15 Punkten, ein Minus von 5,4 Prozent. Die Ausbreitung des Coronavirus und die wirtschaftlichen Folgen halten die Börsen weltweit seit Tagen in Atem. Dem Erreger werden bislang mehr als 110.000 Infizierte und 3800 Todesfälle in über 100 Ländern zugeordnet.