Anleger erfreut über Bestätigung Bidens in den USA

Dax knackt erstmals Marke von 14.000 Punkten

Frankfurt/Main (AFP) - Der Deutsche Aktienindex (Dax) hat am Donnerstag erstmals die Marke von 14.000 Punkten überschritten. Der Index erreichte am Nachmittag 14.006,7 Punkte, bevor er wieder unter diese Schwelle fiel und gegen 16.30 Uhr bei 13.9996,48 Punkten stand.

Spiegelung in einer Scheibe an der Börse in Frankfurt © AFP

Die Anleger reagierten damit auf die formelle Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden in den USA - sie zeigten sich allerdings unbeeindruckt von den Ausschreitungen rund um den Kongress in der US-Hauptstadt Washington.

Der Index der 30 größten Unternehmen setzte damit seinen Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Erst Ende des vergangenen Jahres hatte er einen Rekord aufgestellt, angetrieben von der Einigung auf ein Brexit-Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien und der Unterzeichnung des Corona-Hilfsprogramms in den USA. Hoffnungen setzen die Anleger zudem in die Impfungen in der Corona-Pandemie.