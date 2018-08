VdK: Koalitionsstreit nicht auf Rücken der Rentner austragen

Debatte um Absenkung des Arbeitslosenbeitrags verzögert Beschluss zu Rentenpaket

Berlin (AFP) - Die Verzögerungen beim Rentenpaket sind beim Sozialverband VdK auf scharfe Kritik gestoßen. "Die parteipolitischen Streitigkeiten der Koalitionspartner dürfen nicht auf dem Rücken der Rentnerinnen und Rentner ausgetragen werden", erklärte VdK-Präsidentin Verena Bentele am Mittwoch. Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums sagte, bezüglich des Rentenpakets gebe es keine Unstimmigkeiten. Es sei aber noch nicht geklärt, ob die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrags mit in das Gesetz gepackt werde.

FDP wirft Bundesregierung "Spendierhosenpolitik" bei der Rente vor © AFP

Das Ministerium rechnet nach Angaben der Sprecherin damit, dass das Rentenpaket mit Leistungsverbesserungen für Mütter, Erwerbsgeminderte und Geringverdiener "in Bälde im Kabinett" ist. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) habe gesagt, die Rente betreffend sei "alles fertig ausverhandelt". Die geplante Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung sei "demnächst dran". "Ob das in diesem Fall mit dem Rentenpaket in ein Gesetz gepackt wird oder woanders hin, ist nicht geklärt", sagte die Ministeriumssprecherin.

Regierungssprecher Steffen Seibert sagte: "Es gibt noch Abstimmungsbedarf." Neben der Beitragssenkung in der Arbeitslosenversicherung gehe es auch um eine stärkere Förderung der beruflichen Weiterbildung. "Da werden eben noch Gespräche geführt", sagte Seibert.

Heil hatte am Dienstag die Union vor einer Blockade seines Rentenpakets gewarnt. "Es ist ja bekannt, dass Teile der Union ein schwieriges Verhältnis zur sozialen Sicherheit und zur gesetzlichen Rente haben", sagte er dem "Spiegel".

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und der CDU-Wirtschaftsrat wiesen den Vorwurf zurück. Es sollten "keine falschen Behauptungen über den Koalitionspartner aufgestellt werden, wie es gerade der Bundesarbeits- und Sozialminister tut", sagte Kauder am Donnerstag dem Magazin "Focus". Das sei "nicht hilfreich".

Der Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrats, Wolfgang Steiger, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe): "Die SPD ist es, die mit teuren Rentengeschenken den Generationenvertrag gefährdet." Eine deutliche Senkung des Arbeitslosenbeitrags sei "wichtiger als neue soziale Wohltaten".

Es war erwartet worden, dass sich das Kabinett bereits diese Woche mit dem Rentenpaket befasst. Die Sprecherin des Arbeitsministeriums sagte am Mittwoch: "Es gab und gibt keinen festen Termin." Noch sei nicht gefährdet, dass es wie geplant zum 1. Januar 2019 in Kraft treten könne.

Die Union dringt schon länger auf eine Entlastung der Beitragszahler zur Arbeitslosenversicherung über die im Koalitionsvertrag genannten 0,3 Prozentpunkte hinaus. Wegen der guten finanziellen Ausstattung der Bundesagentur für Arbeit hält sie eine Senkung des Beitragssatzes um 0,5 oder 0,6 oder gar 0,7 Punkte zum Jahresbeginn 2019 für denkbar.

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer erklärte: "Die Bundesagentur für Arbeit ist keine Sparkasse, das Geld gehört den Beitragszahlern, Unternehmen und Beschäftigten, und ist keine Tauschwährung für andere politische Streitthemen innerhalb der großen Koalition." Die Beitragssenkung müsse deutlicher als im Koalitionsvertrag ausfallen.

VdK-Präsidentin Bentele erklärte mit Blick auf das Rentenpaket: "Die Menschen brauchen Verlässlichkeit und Planungssicherheit." Es sei ein wichtiges politisches Signal, dass die Verbesserungen pünktlich zum 1. Januar bei den Betroffenen ankämen.