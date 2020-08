Feuer am Sitz des Bankenverbands gelegt - Ein Polizist ums Leben gekommen

Demonstranten in Beirut stürmen Energie- und Handelsministerium

Beirut (AFP) - Wütende Demonstranten haben nach dem Außen- auch das Energieministerium und das Handelsministerium in der libanesischen Hauptstadt Beirut gestürmt. Fernsehbilder zeigten am Samstagabend, wie wütende Menschen in die Gebäude eindrangen. Zuvor hatten hunderte von ehemaligen Militärs angeführte Demonstranten bereits das Außenministerium besetzt und zum "Hauptquartier der Revolution" ausgerufen.

Feuer am Sitz des libanesischen Bankenverbands

Auch der Sitz des libanesischen Bankenverbandes wurde gestürmt. Wütende Demonstranten legten Feuer, bevor sie von der Armee zurückgedrängt und die Flammen gelöscht wurden, wie ein AFP-Fotograf beobachteten.

Am Rande der Demonstrationen kam nach Polizeiangaben ein Polizist ums Leben. Der Beamte habe mehreren in einem Hotel festsitzenden Menschen geholfen, als er aus einer Menschenmenge angegriffen worden und tödlich gestürzt sei, erklärte die Polizei im Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Tausende Menschen waren am Nachmittag durch die Straßen von Beirut gezogen. Die Proteste richten sich gegen die Regierung und die politische Elite, die von vielen Libanesen für die verheerende Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut am Dienstag verantwortlich gemacht wird. Dabei waren mehr als 150 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt worden, Hunderttausende wurden obdachlos.

