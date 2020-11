Nikkei legt um knapp zwei Prozent zu

Deutliche Kursgewinne in Asien nach Verkündung von Bidens Wahlsieg

Tokio (AFP) - Der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl hat an den asiatischen Börsen am Montagmorgen einen Kursschub ausgelöst. In Tokio legte der Leitindex Nikkei in den ersten Handelsstunden um knapp zwei Prozent zu. In Hongkong, Shanghai, Singapur, Seoul und Taipeh lagen die Kursgewinne bei über einem Prozent.

Joe Biden nach seinem Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl © AFP

Die Händler begrüßten vor allem die Gewissheit über das Wahlergebnis - auch wenn dieses von dem unterlegenen Amtsinhaber Donald Trump weiterhin in Frage gestellt wird. "Zumindest hat sich das Risiko eines sich lang hinziehenden Wahlprozesses verflüchtigt", sagte der Analyst Shoji Hirakawa vom Institut Tokai Tokyo Research. Vier Tage nach der Wahl hatten US-Medien am Samstag den Sieg von Biden über Trump verkündet.