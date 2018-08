Jury würdigt "mutige und unbestechliche Arbeit" - Verleihung am 18. September

Deutsch-türkischer Journalist Deniz Yücel erhält Medienpreis M100

Potsdam (AFP) - Der bis zum vergangenen Februar in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel erhält in diesem Jahr den Medienpreis M100 Media Award. Mit der Verleihung am 18. September in Potsdam solle die "mutige und unbestechliche Arbeit" des "Welt"-Korrespondenten gewürdigt und zugleich an alle in der Türkei inhaftierten Journalisten erinnert werden, wie die Preisverleiher am Dienstag mitteilten.

Deniz Yücel © AFP

Die Laudatio bei der Preisverleihung zum Abschluss der internationalen Medienkonferenz M100 wird die Deutsche-Welle-Chefredakteurin Ines Pohl halten. Auch unter dem Druck seines einjährigen Gefängnisaufenthalts in der Türkei habe sich Yücel weder Denk- noch Sprechverbote erteilen lassen, befand die Jury.

Yücel habe "unerschrocken und fundiert über die politischen Verhältnisse in der Türkei berichtet" und sich selbst aus der Haft heraus für einen kritischen und unabhängigen Journalismus eingesetzt, erklärte der M100-Beiratsvorsitzende und Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). "Dies erfordert in einer Zeit, in der Autokraten und Populisten die Werte einer freien und offenen Gesellschaft bedrohen, besonders viel Mut."

Dem 44-jährigen Yücel wird von der türkischen Justiz wegen seiner Artikel "Volksverhetzung" und "Terrorpropaganda" vorgeworfen. Die Bundesregierung sieht die Vorwürfe als politisch motiviert an. Yücel war Mitte Februar nach einem Jahr in Untersuchungshaft freigelassen worden und nach Deutschland zurückgekehrt.

Der M100 Media Award wird jährlich an Menschen vergeben, die "durch ihr Schaffen in Europa und der Welt Spuren hinterlassen", insbesondere im Kampf um Presse- und Meinungsfreiheit. Zu den früheren Preisträgern gehören der italienische Mafiaexperte Roberto Saviano, das französische Satiremagazin "Charlie Hebdo" und der verstorbene Ex-Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP). Vergangenes Jahr nahm die russische Fernsehmacherin Natalja Sindejewa die Auszeichnung entgegen.