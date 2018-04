Investoren begrüßen Amtsübernahme Sewings

Deutsche-Bank-Aktie nach Wechsel an der Führungsspitze im Plus

Frankfurt/Main (AFP) - Investoren haben den Wechsel an der Führungsspitze der Deutschen Bank begrüßt. Die Aktie des größten deutschen Finanzinstituts drehte am Montag nach dem Börsenstart in Frankfurt am Main deutlich ins Plus und stieg am Vormittag um rund drei Prozent. Die Deutsche Bank hatte am Sonntagabend Christian Sewing zum sofortigen Nachfolger des bisherigen Vorstandsvorsitzenden John Cryan bestimmt.

Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt am Main © AFP

Die Papiere der Deutschen Bank waren zuletzt stark unter Druck geraten. Seit Mitte Dezember verlor das Unternehmen zeitweilig ein Drittel an Börsenwert. In den vergangenen drei Jahren schrieb die Bank ausschließlich Verluste. Von Sewing erhoffen sich Investoren nun einen Strategiewechsel, der das Finanzinstitut in die Erfolgsspur bringt.

Sewing kündigte laut einem Bericht des "Handelsblatts" am Montag an, künftig "harte Entscheidungen" treffen und umsetzen zu wollen. Zudem wolle er der Bank ihre "Jägermentalität" zurückgeben, schrieb der neue Chef des Finanzinstituts der Zeitung zufolge in einem Brief an die Mitarbeiter.

Cryan, der die Bank nun zum Monatsende verlassen wird, hatte in der Deutschen Bank in den vergangenen Jahren weitreichende Umstrukturierungen eingeleitet, deren jüngster Schritt der Börsengang der hauseigenen Vermögensverwaltung DWS war. Außerdem hatte er zahlreiche internationale Rechtsstreitigkeiten geerbt, die zu Milliarden an Strafen und Kompensationszahlungen führten.

Der Aufsichtsrat hatte den Wechsel an der Spitze am Sonntagabend damit begründet, dass es "eine neue Umsetzungskraft in der Führung unserer Bank braucht".