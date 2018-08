Gerettete sollen nach Anlegen in Malta auf fünf EU-Länder verteilt werden

Deutschland nimmt bis zu 50 Flüchtlinge von der "Aquarius" auf

Berlin (AFP) - Nach tagelanger Irrfahrt des Rettungsschiffs "Aquarius" im Mittelmeer hat Deutschland sich zur Aufnahme von bis zu 50 Flüchtlingen bereit erklärt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) habe sich dafür "aus Gründen der Humanität" entschieden, teilte sein Ministerium am Dienstag in Berlin mit. Auch Frankreich, Spanien, Portugal und Luxemburg wollen Migranten von der "Aquarius" und weiteren Schiffen aufnehmen.

Das Flüchtlingshilfsschiff "Aquarius" © AFP

Die Einigung von Deutschland und fünf weiteren EU-Staaten sieht vor, dass die "Aquarius" in einen maltesischen Hafen einlaufen darf. Danach sollen die 141 Menschen an Bord in die anderen EU-Mitgliedstaaten gebracht werden. Sie stammen überwiegend aus den afrikanischen Staaten Somalia und Eritrea, deren Bürger in der Regel gute Chancen auf Asyl haben.

Dazu kommen nach Angaben der französischen Regierung weitere Flüchtlinge, die kürzlich aus Seenot gerettet wurden. Insgesamt sollen demnach rund 250 Menschen zwischen den fünf EU-Staaten aufgeteilt werden.

Davon nimmt Frankreich nach Angaben des Elysée-Palasts 60 Menschen auf, Spanien nach Angaben aus Madrid weitere 60. Portugal will 30 Menschen aufnehmen. Aus Luxemburg lag noch keine Zahl vor.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sprach im Kurzbotschaftendienst Twitter von einem "bahnbrechenden Abkommen" der EU-Staaten, der maltesische Regierungschef Joseph Muscat lobte das "konkrete Beispiel für europäische Führung und Solidarität". Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb auf Twitter: "Es gibt keine Alternative zur Zusammenarbeit."

Seehofers Ministerium äußerte sich nüchterner: "Der zukünftige Umgang mit aus Seenot geretteten Migranten bedarf (...) einer baldigen europäischen Lösung und der solidarischen Beteiligung aller Mitgliedsstaaten", betonte das Innenministerium. Neben Malta hatte auch Italien eine Aufnahme der Menschen verweigert.

Die "Aquarius" wird von den Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée betrieben. Sie hatte die Flüchtlinge am Freitag aus Seenot im Mittelmeer gerettet und seitdem nach einem Hafen gesucht.

Der Koordinator von Ärzte ohne Grenzen an Bord der "Aquarius", Aloys Vimard, sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Flüchtlinge seien "erschöpft, gezeichnet von ihrer Reise und ihrem Aufenthalt in Libyen". Von den 141 Menschen an Bord sind nach Vimards Angaben rund die Hälfte Minderjährige und mehr als ein Drittel Frauen.

Frankreich äußerte am Rande der Verhandlungen Bedauern über die "sehr harte politische Haltung" Italiens. Die neue rechts-populistische Regierung verweigerte wie schon im Juni ein Anlegen der "Aquarius" und die Aufnahme von Menschen.

Im Juni hatte sich schließlich die neue spanische Regierung bereit erklärt, die "Aquarius" nach einwöchiger Odyssee im Mittelmeer aufzunehmen. Die mehr als 600 Flüchtlinge an Bord gingen im Hafen von Valencia an Land.

Unterdessen kündigte Gibraltar an, die "Aquarius" dürfe nicht mehr unter der Flagge des britischen Gebiets fahren. Zur Begründung hieß es, das Schiff sei in Gibraltar als Forschungsschiff registriert worden, nicht als Rettungsschiff.