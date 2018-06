In diesem Jahr schon 4100 Menschen betroffen

Deutschland schiebt mehr Asylbewerber in andere EU-Länder ab

Berlin (AFP) - Deutschland schiebt verstärkt Asylbewerber in andere EU-Mitgliedsländer wie Italien oder Schweden ab. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden 4092 Flüchtlinge in den Staat zurückgebracht, der laut europäischem Recht für das jeweilige Asylverfahren zuständig ist, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. Darüber hatte am Donnerstag zuerst die "Süddeutsche Zeitung" berichtet.

Registrierung von Flüchtlingen in der EU © AFP

Die Linken-Innenpolitikerin Ulla Jelpke wies darauf hin, dass dies auf das gesamte Jahr hochgerechnet fast 10.000 sogenannte Dublin-Überstellungen ergeben würde. Im gesamten vergangenen Jahr waren des demnach lediglich 7100 Fälle. Die Dublin-Regeln der EU sehen vor, dass Asylanträge im Land der Erstankunft gestellt werden müssen.

Bei den nach den Dublin-Regeln in andere EU-Staaten zurückgeschickten Flüchtlinge handelte es sich der Antwort der Bundesregierung zufolge, die AFP am Donnerstag vorlag, zu 12,8 Prozent um Iraker, zu 7,8 Prozent um Afghanen und zu 6,9 Prozent um Bürger der Russischen Föderation (einschließlich Tschetscheniens). Daneben waren vor allem Nigerianer, Syrer, Somalier und Iraner betroffen.

Unter den Empfängerländern stand Italien mit 33.8 Prozent mit großem Abstand an der Spitze, gefolgt von Schweden mit 7,4 Prozent und Polen mit 7,2 Prozent. Erstmal gab es 2018 auch wieder Überstellungen nach Griechenland, allerdings nur insgesamt fünf.

Die Zahl der Übernahmeersuchen an andere EU-Staaten lag den Regierungsangaben zufolge mit 26.023 von Januar bis Mai 2018 noch deutlich höher und betraf 38,1 Prozent aller insgesamt in diesem Zeitraum gestellten Asylerstanträge. Auch hier gab es eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. In knapp 7000 Fällen wies der betroffene Mitgliedsstaat den Antrag zurück, in mehr als 18.500 Fällen stimmte er zu.

Etwa jede vierte geplante Überstellung nach Italien wurde von Gerichten in Eilverfahren gestoppt, bei Überstellungen nach Bulgarien waren es sogar 67 Prozent. Gleichwohl wurden 2018 bisher gut 1400 Flüchtlinge mehr an andere EU-Staaten überstellt als Deutschland in Gegenrichtung übernahm.

Die "gestiegene Effizienz der Dublin-Abschiebemaschinerie ist kein Grund zur Freude", erklärte dazu Jelpke. "Menschen werden nachts ohne Vorankündigung aus den Betten gerissen, Familienangehörige getrennt und in völlig überlastete EU-Staaten geschickt, in denen sie unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen." Besonders die Überstellungen nach Griechenland, wo die Betroffenen dann "absehbar in elendesten Verhältnissen landen" würden, seien "ein Skandal".